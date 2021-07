Hérault - Vendredi 9 Juillet 2021 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

L’évolution favorable des principaux indicateurs d’activité hospitalière : 426 hospitalisations en cours ce soir (-7) dont 45 en réanimation et soins critiques (-3), et à ce jour 4602 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars 2020 (+5 en 3 jours).

Ce bulletin confirme aussi une dégradation rapide des indicateurs épidémiques, liée à la circulation du variant Delta dans notre région comme partout en France.

Cette évolution appelle chacun à se faire vacciner dès maintenant pour se protéger face à ce variant très contagieux. A ce jour, 65,5% de la population de plus de 18 ans, 73% des personnes âgées de 50 à 64 ans et 91,1% des plus de 65 ans ont déjà bénéficié d’une première injection, ce qui représente plus de 3 millions de personnes dans notre région.