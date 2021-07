Frontignan - Frontignan la Peyrade célèbre pleinement la fête nationale en 2021

La Ville de Frontignan la Peyrade célèbre la fête nationale avec sa traditionnelle cérémonie commémorative, des animations musicales autour des halles, une fête foraine et le premier feu d’artifice de l’année…

Pour célébrer dignement la fête nationale du 14 juillet, qui commémore la prise de la Bastille en 1789 et la fête de la Fédération de 1790, la Ville de Frontignan la Peyrade vous propose un programme festif, à vivre en famille et entre amis.

À 11h, la traditionnelle cérémonie officielle du 14 juillet se tiendra place Jean-Jaurès, précédée d’un défilé au départ de l’Hôtel de Ville, en compagnie des associations du monde combattant, du souvenir français et de la Société des jouteurs frontignanais.

Non-loin de cette cérémonie officielle, autour des halles, place du Château, à partir de 11h, les commerçants des halles vous proposent la fête Nation’Halles. Animations musicales, buvette et restauration seront proposées jusqu’à 18h.

En fin d’après-midi et jusqu’à 23h30, c’est la fête foraine, installée jusqu’au 18 juillet, qui accueillera les enfants et leur famille pour des moments ludiques en toute sécurité.

Enfin, pour conclure cette belle journée, à 22h30, sera tiré le feu d’artifice. Comme l’an passé, il sera tiré plus haut que d’habitude afin qu’il soit visible de nombreux endroits, à l’horizon dégagé, de Frontignan et de la plage. Cette visibilité permettra d’éviter les rassemblements afin que chacun puisse respecter les distances avec les autres.

Le marché nocturne artisanal organisé par Articent% sera également de la partie, avenue Vauban à la plage. Venez flâner et profiter de nombreux stands avant d’aller contempler le feu d’artifice.

Programme

11h – Cérémonie commémorative

Défilé depuis la place de l’Hôtel de Ville - Monument aux mort – Place Jean-Jaurès

11h – 18h - Fête Nation’Halles

Animation musicale – buvette et restauration - pourtour des Halles.

17h – 23h30 – Fête foraine pour les enfants

Plan du bassin.

18h – 00h – Marché nocturne - Organisé par Articent%.

Avenue Vauban.

22h30 - Feu d’artifice – tiré en hauteur. Afin d’éviter les rassemblements et pour que chacun puisse respecter les distances avec les autres, cette année le feu d’artifice sera tiré à grande hauteur et donc visible de nombreux endroits, à l’horizon dégagé, de Frontignan et de la plage.