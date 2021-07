Sète - Des jeux et de la lecture dans tous les quartiers de Sète cet été

Des jeux et de la lecture dans tous les quartiers de Sète cet été

Jusqu’au 6 août, le centre social du CCAS, en partenariat avec la médiathèque Mitterrand, met en place une « Ludomobile » qui sillonne les quartiers de la ville pour rencontrer parents et enfants du lundi au vendredi de 10 h à 13 h. Ce service gratuit et en accès libre, animé par les équipes des ludothèques, a commencé sa tournée mercredi 7 juillet à la Corniche.

Au programme, des jeux de société en famille, destinés à toutes les générations. Les habitants peuvent en profiter le lundi à l’espace de loisirs de la Plagette, le mardi rue de Tunis dans le quartier des quatre ponts, le mercredi rue de Picardie à la Corniche, le jeudi place du Pont-Levis et le vendredi en centre-ville, place de la République. Les riverains intéressés peuvent contacter le 06 42 54 06 76 pour toute question.

Pour compléter ce dispositif, un autre rendez-vous « Entre lectures et jeux », proposé par la ludothèque Ile au jeux du centre social avec la médiathèque Malraux, investit le quartier de l’Ile de Thau les 8, 15, 22 et 29 juillet ainsi que le 5 août. Un temps de lecture est prévu avec également des animations musicales et ateliers créatifs. Cet événement tout public et gratuit se déroule de 10 h à 12 h 30 sur l’espace de loisirs en face de l’annexe du CCAS.