Sète - Un nouveau lieu d'accueil sur la plage pour les jeunes des centres de loisirs

Un nouveau lieu d’accueil sur la plage pour les jeunes des centres de loisirs

Afin que les jeunes sétois profitent au mieux de la saison estivale, la Ville a décidé d’ouvrir un nouveau lieu d’accueil pour les enfants participant aux activités des centres de loisirs (ALSH). Il s’agit de deux bungalows qui prennent place sur la plage du Lazaret et qui ont ouvert jeudi 8 juillet en présence du maire François Commeinhes, de Corinne Azaïs, adjointe à l’éducation, et d’Hervé Marquès, adjoint au sport. Il dispose d’un espace pique-nique avec terrasse couverte pour faciliter la restauration sur la plage.

Un surveillant de baignade est sur site pour accompagner les enfants et mettre en place le matériel nécessaire à leurs activités. Un centre de loisirs différent sera accueilli chaque jour, du lundi au vendredi entre 9 h 30 et 16 h jusqu’au vendredi 27 août. Les enfants du Club ados et des Espaces adolescence et jeunesse (EAJ) seront aussi amenés à profiter de ce nouvel équipement.