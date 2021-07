Hérault - Appel au dépistage et à la vaccination face à l'apparition du variant Delta dans l'Hérault

COVID-19 : appel au dépistage et à la vaccination face à l’apparition du variant Delta dans l’Hérault

Un plan d’action immédiat est déployé dans le secteur de la commune de Lansargues suite à la détection d’un premier foyer de contamination par le variant delta (variant dit « indien ») dans la commune.

Un foyer de contamination de COVID-19 a été détecté sur la commune de Lansargues. A ce jour, ce sont ainsi 16 cas qui ont été déclarés, avec présence de variant delta, connu pour être extrêmement contagieux, dans une école de Lansargues. Tous les cas positifs et leurs contacts ont été placés en isolement pour une semaine.

L’Agence régionale de santé (ARS) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) poursuivent les investigations autour des cas et de leurs contacts pour remonter les chaînes de contamination et bloquer la propagation du virus.

En complément, pour maîtriser la diffusion du variant delta et éviter une reprise épidémique dans ce secteur et plus généralement dans le département, toutes les ressources sont mobilisées et renforcées. En particulier :

une opération de DEPISTAGE, sans rendez-vous, est organisée avec l’appui de l’équipe des médiateurs lutte anti-COVID à Lansargues, place Saint-Jean, ce vendredi 9 juillet de 9h00 à 12h00 et ce samedi 10 juillet de 9h00 à 12h00, pour proposer des tests antigéniques à toutes les personnes qui souhaiteraient se faire tester ;

un nouvel appel à la VACCINATION est lancé. Ainsi, en plus des nombreux centres de vaccination ouverts dans le département (dont ceux de Lunel, de la Grande Motte ou de Montpellier situés à proximité de la commune de Lansargues) et de la possibilité de se faire vacciner chez son médecin traitant, chez son infirmier ou en pharmacie, une opération spécifique de vaccination sera organisée dans la commune de Lansargues, place Saint-Jean dès ce vendredi 9 juillet. Le vaccibus des sapeus-pompiers du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) sera ainsi déployé vendredi 9 juillet de 9h00 à 12h00 et samedi 10 juillet de 9h00 à 12h00 également. Il proposera de vacciner sans rendez-vous, avec le vaccin Pfizer, toutes les personnes qui le souhaitent.

Pour rappel, dans l’Hérault, l’accès à la vaccination est simplifié avec des rendez-vous disponibles le jour même ou le lendemain, la possibilité d’ajuster la durée entre la première et la seconde injection entre 21 et 49 jours pendant la période estivale, ainsi que la proposition de tests sérologiques pour identifier les personnes qui auraient déjà été contaminées sans le savoir et n’auront donc besoin de disposer que d’une seule dose pour avoir un schéma vaccinal complet.

La vaccination est ouverte à toutes les personnes âgées de 12 ans et plus. Les mineurs

peuvent venir en centre accompagnés ou non, munis d’une autorisation parentale : https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-particulier/article/la-vaccination-des-mineurs.

Dans l’ensemble du département, les équipes des centres de vaccination, les professionnels de santé libéraux, les établissements de santé et les sapeurs-pompiers du SDIS restent mobilisés et continuent à assurer la vaccination dans les centres de vaccination, les pharmacies d’officines, les cabinets médicaux et à l’occasion d’opérations permettant d’aller vers les populations isolées ou éloignées des centres de vaccination avec l’appui logistique des collectivités territoriales.

Les cas graves qui sont à déplorer ces derniers jours en Occitanie et la vitesse de propagation du nouveau variant delta doivent inciter tous ceux qui hésitent encore, à protéger leur santé grâce au vaccin.

Aux côtés des équipes soignantes et des élus locaux, les services de l’Etat appellent la population de l’Hérault à ne pas relâcher la vigilance et à réagir en participant massivement aux opérations de dépistage et de vaccination mises à la disposition de tous. La poursuite du respect des gestes barrière est aussi essentielle.

Les services de l’Etat remercient tous les acteurs mobilisés au service de la santé publique dans l’Hérault.

Face à un variant qui progresse rapidement, tout se joue maintenant, pour cet été et pour la rentrée.