Le Grau du Roi - Un livre à la plage pour bouquiner face à la mer

Mercredi 7 juillet, Robert Crauste, Président la Communauté de communes Terre de Camargue, a donné le coup d’envoi de l’opération « Un livre à la plage ».

Du 7 juillet au 28 août, résidents et vacanciers peuvent bénéficier d’un nouveau « point lecture » en bord de mer. Installée sur la plage du Boucanet au Grau du Roi (entrée 13), cette bibliothèque éphémère propose, gratuitement et en libre accès quelques 1300 documents.

Un été de lecture et de détente

Ce nouvel espace offre une large palette de lecture pour tous les goûts et pour tous les âges, allant du roman policer à l’album jeunesse en passant par le manga et la BD, le magazine, le roman feel-good ou encore le livre de cuisine, le guide de voyage… Dans un environnement convivial et spécialement aménagé, avec transats colorés et voiles d’ombrage, chacun pourra choisir sa lecture et goûter au plaisir de bouquiner au bruit des vagues.

Une première dans le Gard

Si d’autres bibliothèques de ce type ont déjà vu le jour, « Un livre à la plage » reste une opération inédite dans le Gard. Elle illustre la volonté de Terre de Camargue de démocratiser l’accès à la lecture en déployant une offre culturelle au plus près des publics. « L’été, les gens fréquentent moins les médiathèques. Nous avons donc pris le parti d’aller sur la plage, à leur rencontre », explique le Président Robert Crauste.

Temps fort

Du 30 juin au 25 juillet, se tient la 7ème édition de la manifestation nationale "Partir en livre" dont le thème est cette année "Mer et merveilles". A cette occasion, l'association Les Avocats du Diable, partenaire régulier des médiathèques, proposera des lectures, les pieds dans le sable, le mercredi 21 juillet à 15h.

Terre de Camargue et la lecture publique

Depuis de nombreuses années, Terre de Camargue mène sur l’ensemble du territoire une politique de lecture publique très volontariste avec le développement d’un réseau de médiathèques. Après l’ouverture en 2020 de la médiathèque André Chamson à Aigues-Mortes, la collectivité lance cet été le projet d’un nouvel établissement sur la commune du Grau du Roi.

Un livre à la plage :

Consultation sur place – Accès libre

Plage du Boucanet – Avenue du Docteur Bastide - Entrée 13 (face à la rue des Iris) – Le Grau du Roi

Du 7 juillet au 28 août – Le mercredi, le vendredi et le samedi de 10h à 18h