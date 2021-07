Sauvian - Face au variant : toutes les rassemblements festifs sont annulés !

[Communiqué du Maire]

En raison de l’aggravation de la crise sanitaire, de l’augmentation notable du taux d’incidence et des énormes difficultés à faire respecter les gestes barrières et le port du masque lors des rassemblements festifs, ainsi que dans un souci de contenir autant que possible la propagation du virus, j’ai pris la décision avec mon équipe de suspendre les festivités municipales de cet été.

Seules sont maintenues exceptionnellement les manifestations privées des Vieux Travailleurs : bœuf à la broche et cabaret qui ne peuvent être annulées car toute la marchandise est commandée.

La soirée « mousse » est annulée.

Nous le regrettons tous mais nous assumons cette décision dans un souci de santé publique.

Bon courage à tous et surtout redoublez de prudence.

Bernard Auriol, Maire de la Ville.