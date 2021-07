Sète - Le garage solidaire de l'Ile de Thau inauguré

Le garage solidaire de l’Ile de Thau inauguré

La Ville, Sète Thau Habitat OPH et Sète agglopôle méditerranée ont inauguré mardi 6 juillet le nouveau garage solidaire dans le quartier de l'Île de Thau, en présence de François COMMEINHES, maire de Sète.

Pour rappel, ce projet entre dans le cadre du programme de renouvellement urbain du quartier. Il permet aux habitants de profiter de 14 garages boxés et d’un local appelé "aire mécanique". Le but de cet espace est d'inciter les habitants à venir faire leur vidange et la petite mécanique dans un endroit équipé pour une gestion responsable des déchets (huiles usagées notamment). Le garage, adossé au parking jouxtant l’école Georges-Brassens, possède une surface de 109 m².

Désormais accessible à tous les habitants, qui peuvent réserver un créneau horaire au 06 12 39 52 67 pour venir y faire vidange et petite mécanique, il est géré par un médiateur, chargé de son organisation et garant du respect du règlement.

Les horaires d’ouverture sont les suivants : de 14 h à 18 h le lundi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 le mardi, de 8 h 30 à 14 h 30 le mercredi, de 8 h 30 à 12 h 30 puis de 14 h à 18 h le jeudi, et enfin, de 9 h à 12 h le samedi.