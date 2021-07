Europe - Europe : Les députés appellent à la protection des valeurs fondamentales dans l'UE et dans le monde

La menace qui pèse sur la démocratie et les droits fondamentaux dans plusieurs États membres était le principal point à l’ordre du jour du débat avec les Présidents Michel et von der Leyen.

Lors du débat sur les conclusions du Conseil européen des 24-25 juin, la plupart des intervenants ont critiqué la loi récemment adoptée en Hongrie, qui interdit toute représentation de contenus LGBTIQ dans le matériel destiné aux mineurs. De nombreux députés ont appelé le Conseil et la Commission à agir, à la fois via les procédures en cours liées à l’article 7 et via l’application rapide et complète des nouvelles règles de conditionnalité budgétaire.

Certains intervenants ont mis en garde contre les menaces inquiétantes pesant sur la démocratie, l’État de droit et la liberté des médias dans d’autres États membres, tandis que d’autres ont défendu les modifications législatives en Hongrie et exigé le respect des décisions prises par les autorités nationales.

La situation à l’international, et notamment en Russie et en Turquie, a également été évoquée par les députés. Nombre d’entre eux ont demandé une position plus ferme de l’UE face à la belligérance russe et à son ingérence en Ukraine et au Bélarus. D’autres se sont inquiétés du recul des normes démocratiques en Turquie et de la poursuite de la coopération avec Ankara en matière de gestion de la migration.

Illustration CE : https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20210707PHT07928/20210707PHT07928_original.jpg