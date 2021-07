Montpellier - Un nouveau campus pour entreprendre

L’esprit d’entreprendre au cœur du nouveau campus IFAG

L’IFAG Montpellier accueille ses 1ers étudiants à la prochaine rentrée.

Présente sur 22 sites, l’école propose depuis plus de 30 ans des formations en alternance, aux métiers du management et de l’entrepreneuriat avec une approche pédagogique qui séduit les étudiants comme les entreprises.

Des étudiants ? Pas seulement.

« Notre pédagogie s’articule autour d’un projet entrepreneurial, qui permet aux étudiants de comprendre et de mettre en application les fondamentaux théoriques. Nous mettons l’accent sur l’esprit d’innovation et le travail collaboratif, sur les compétences humaines, essentielles pour répondre aux attentes des entreprises et aux nouveaux enjeux sociétaux : transformation digitale, management à distance, développement durable, RSE... » Explique Dinah Allamand, directrice du Campus de Montpellier. « Nos atouts sont nos contenus pédagogiques évolutifs et adaptables aux besoins des entreprises en fonction de leur actualité économique et notre appartenance à un réseau d'entreprises partenaires engagés dans l'avenir des jeunes apprenants.»

Ainsi les alternants en 3e année de Bachelor doivent, en équipe, créer une entreprise et également, travailler sur une solution innovante (marketing, RH, …) pour une société donneuse d’ordres.

Les alternants en MBA, se positionnent quant à eux comme consultant junior. Ils ont pour projet d’élaborer un diagnostic stratégique pour une entreprise avec des préconisations à 3/5 ans et ont également mission de procéder à l’évaluation de la valeur d’une entreprise en vue d’un rachat ou d’une cession.

Une formation qui colle au monde de l’entreprenariat

L’ADN de l’IFAG est bien le monde l’entreprise et sa vocation est de former des professionnels opérationnels, autonomes, sensibles à l'innovation et à l'esprit entrepreneurial, « Également, désireux de construire un avenir meilleur. »

A Montpellier comme dans chaque campus IFAG, le projet est de construire une offre de formation de proximité, associant les étudiants, les projets, les entreprises et les décideurs locaux dans un cercle vertueux destiné à créer de la valeur dans les territoires.

« Après la période de pandémie et ces mois difficiles, les entreprises qui nous rencontrent sont séduites par ces jeunes qui ont l’envie, l’enthousiasme de faire et d’entreprendre. Elles sont également rassurées par la proximité et l’accompagnement assurée par notre école. Nous sommes extrêmement attentifs à la sélection des profils de nos étudiants : ils doivent avoir de réelles capacités d’intégration et d’adaptation, des compétences relationnelles et des valeurs partagées avec l’entreprise qui les accueillera. » S’enthousiasme la nouvelle directrice.