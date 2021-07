Occitanie - Alter'Incub lance son 7 ème appel à projets en Occitanie

Alter’Incub est un réseau de quatre incubateurs d’innovation sociale, implantés en Occitanie (Alter’Incub Méditerranée à Montpellier et Alter’Incub Pyrénées à Toulouse), Auvergne-Rhône Alpes et Centre-Val-de-Loire.

Ces incubateurs régionaux s’adressent à des porteurs de projets qui répondent à de nouveaux besoins liés à l’évolution de notre société dans des secteurs très divers : environnement, accès à l’emploi, lutte contre la précarité et l’exclusion sociale, santé, mobilité, culture…. Ils placent l’intérêt général et la gouvernance collective au cœur de leur projet et s’inscrivent dans une véritable dynamique entrepreneuriale, créatrice d’emplois sur leur territoire.

Inscrit dans l'économie sociale et solidaire et porté par le Mouvement coopératif, le réseau Alter’Incub a accompagné depuis sa création en 2007, 560 projets. Ce sont plus de 250 entreprises innovantes qui ont ainsi vu le jour !

Et si c’était le bon moment pour créer une entreprise en phase avec vos valeurs et les besoins de votre territoire ?

POUR QUI ?

Cet appel à candidatures s’adresse aux porteurs de projet ayant une idée ou un projet répondant à une problématique de société, et qui souhaitent mettre en œuvre une solution innovante en Occitanie.

> Secteurs d’activité concernés : éducation, culture, habitat, lien social, handicap, numérique, petite enfance, énergies, mobilité, alimentation, santé, insertion, tech for good …

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Le projet doit se démarquer par sa finalité sociale, sociétale et environnementale, reposant sur un modèle économique pérenne et une gouvernance collective et démocratique.

ACCOMPAGNEMENT

Un parcours complet de formation pour maîtriser les outils clés de la création d’entreprise sociale grâce à l’intervention d’experts sur les différentes parties du business plan. Et un accompagnement personnalisé pour construire un modèle économique viable.

CALENDRIER

Lancement de l’appel à projets : 16 juin 2021

Date limite de dépôt des candidatures : 22 septembre 2021

Quelques exemples de projets riches et variés accompagnés…

En Occitanie Ouest… Railcoop, coopérative d'opérateurs ferroviaire de proximité ayant pour ambition de redonner du sens à la mobilité ferroviaire en impliquant citoyens, cheminots, entreprises et collectivités. Incubée en 2019, Railcoop est aujourd’hui la première coopérative (sous forme de Scic) ferroviaire en France, basée dans le Lot.