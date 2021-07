Gard - RTS vous offre Julien Doré en Live acoustique au Pont du Gard

RTS vous offre Julien Doré en Live acoustique au Pont du Gard et le 1er concert de France

Concert RTS LIVE ACOUSTIQUE avec Julien Doré au Pont du Gard :

Depuis peu, Julien Doré est revenu vivre sur les terres qui l'ont vu grandir, un retour qui lui a apporté une nouvelle inspiration et qui a donné naissance à l'album Aimée.

Alors pour RTS, rien ne pouvait être plus émouvant que de voir Julien Doré interpréter cet album, ici dans le cadre naturel et majestueux du Pont du Gard.



Découvrez les images de ce live inédit, où artiste et nature sont en parfaite harmonie.