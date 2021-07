Frontignan - L'opération régionale de collecte et d'observation de déchets sur le littoral

Frontignan la Peyrade se joint à l’opération régionale de collecte et d’observation de déchets sur le littoral .

Ce samedi 10 juillet, en partenariat avec les associations de chasse maritime et de l’étang d’Ingril, swim4sea, les gardiens de Thau, ses ports et sa lagune ainsi que le collectif les amis de nos étangs, la Ville de Frontignan s’inscrit dans la vaste opération de ramassage et d’observation des déchets organisée par la Région sur l’ensemble de son littoral.

Alors que, pour la 2nde année consécutive, le palmarès 2021 Pavillon Bleu vient d’installer la Destination Occitanie sur la 1ère marche du podium hexagonal quant au nombre de sites labellisés, le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs (CRTL), l’association Teragir et le Parlement de la Mer coordonneront, du 26 juin au 11 juillet, une vaste opération de ramassage et d’observation des déchets sur une vingtaine de ses sites Pavillon Bleu.

Engagée depuis de nombreuses années dans la préservation de la nature et du littoral, labélisée Pavillon Bleu depuis près de 30 ans, c’est tout naturellement que la Ville de Frontignan la Peyrade s’inscrit dans cette démarche citoyenne et environnementale en mettant à disposition du matériel et des bennes sur site afin d’aider les membres des associations et les bénévoles à réunir les déchets collectés.

Cette opération inédite de ramassage et d’observation des déchets sera ainsi l’occasion de rappeler aux participants (habitants, vacanciers voire scolaires) l’impact désastreux de la pollution plastique sur l’environnement (pollution visuelle mais aussi intoxication de la faune marine qui – à 90% - en a déjà ingéré).

On estime ainsi que 600 000 tonnes de déchets plastiques sont déversées chaque année en Méditerranée dont 11 200 tonnes par la France, que 60 à 80 % de ces déchets marins sont d’origine terrestre et que 15 à 20 % s’échouent sur les plages (avec 100% des plages et des ports impactés). Depuis 2020, avec la crise de la Covid-19, aux déchets plastiques et aux mégots, se sont malheureusement ajoutés les masques chirurgicaux.

Du ramassage, mais aussi de l’observation !

« Ramasser les déchets c’est bien, limiter leur production c’est encore mieux ! ». C’est fort de ce constat que les participants seront invités à observer la nature des déchets ramassés pour tenter d’en déterminer la provenance. Les résultats seront ensuite analysés par l’association MerTerre afin d’accroitre nos connaissances sur le sujet et, sur le long terme, aider à l’identification de solutions ! Le bilan de cette étude sera restitué au mois d’octobre lors de l’Atelier Pavillon Bleu 2021. « A travers cette opération inédite, à l’ échelle d’une région, nous souhaitons collégialement sensibiliser les participants aux méfaits du sur-tourisme tout en donnant de la visibilité aux sites labellisés Pavillon Bleu en Occitanie et en véhiculant ainsi l’image d’un environnement de vacances sain et respecté » précise Jean Pinard, directeur du Comité Régional du Tourisme et des Loisirs (CRTL), qui espère ainsi que « de plus en plus de personnes prendront conscience que leur cadre de vie et de loisirs dépend de leur comportement et donc du respect de l’environnement dans lequel ils évoluent ».

Ramassage et observation des déchets sur le littoral frontignanais