Mèze - Egalite femmes – hommes : la Ville de Mèze s'engage

Egalite femmes – hommes : la Ville de Mèze s’engage

Petite cérémonie mais grand enjeu ! Henry Fricou, maire de Mèze a signé, ce 5 juillet dans le salon d’honneur de la mairie, la « Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes ». Un acte officialisé aux côtés de Myriam Reynaud, conseillère municipale de Sète déléguée à la condition féminine et de Monique Demichel, conseillère municipale de Mèze déléguée à la laïcité qui porte ce dossier pour la Ville.

Cette signature engage clairement la Ville de Mèze. Elle souligne un volontarisme politique et présage d’un travail ambitieux qui se déclinera à partir de projets concrets et d’un plan d’action.

Cette démarche est une opportunité de démocratie participative pour que chaque habitante, chaque habitant puisse contribuer aux avancées gagnées pas à pas, pour réduire les inégalités encore trop présentes dans notre société. L’égalité entre les femmes et les hommes concerne chacun d’entre nous et pose les fondements d’une société meilleure.

Sur le Photo : De gauche à droite : Myriam Reynaud, conseillère municipale de Sète déléguée à la condition féminine, Henry Fricou, maire de Mèze, Monique Demichel, conseillère déléguée à la laïcité et à la citoyenneté.

Second plan : Aline Remeize, Pascaline Dardé, Patrick Olombel et Nériman Bendria, membres du conseil municipal de Mèze, lors de la signature de la charte pour l’égalité entre les femmes et les hommes