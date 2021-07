Mèze - Des nouveaux Mézois bien dans leur ville

La traditionnelle cérémonie d’accueil des nouveaux Mézois n’avait pu se tenir en 2020 pour cause de Covid. Qu’à cela ne tienne, les nouveaux arrivants des deux dernières années étaient conviés à cette soirée, avant tout conviviale, organisée le 2 juillet, en bord de lagune de Thau, sur la parvis du Taurus.

Au cours de son discours de bienvenue, Henry Fricou a d’abord présenté Mèze, ses atouts naturels, culturels, patrimoniaux, humains. Il a également résumé en quelques minutes, les principaux chapitres des quelques 30 siècles d’histoire de cette petite ville méditerranéenne.

Le maire de Mèze a surtout insisté sur les efforts réalisés pour cultiver et valoriser le « bien vivre à Mèze ».

" Cette qualité de vie que nous recherchons tous, est au cœur de l’action que mène notre municipalité. Et nous travaillons sans relâche pour la préserver et l’améliorer. "

Ajoutant à l’attention des participants, Vous le verrez, Mèze est une ville ouverte et c’est pour nous un immense plaisir de vous accueillir, non pas comme des nouveaux habitants, mais tout simplement comme des Mézoises et des Mézois à part entière.