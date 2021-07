Sauvian - Superbe inauguration des jardins familiaux, du verger et de la Maison des abeilles.

Superbe inauguration des jardins familiaux, du verger et de la Maison des abeilles.

Superbe site aux portes de notre ville

Projets collectifs voulu par les élus et mis en place entièrement par les services techniques et les adolescents qui ont pu faire découvrir à leurs parents et aux sauviannais la maison des abeilles qu’ils ont construit entièrement.

Une très belle réalisation en continuité des meubles construits pour leur espace et les différents services.

M. Pourcine, constructeur bénévole des nichoirs hôtel à insectes et gîtes à hérissons et M. Fourmaux, l’apiculteur qui s’occupe de nos ruches, étaient à nos côtés.

C’est un projet écologique inter-générations.

Un projet qui rassemble et crée du lien social.

Je tiens à remercier tous ceux qui étaient à nos côtés pour une ville solidaire.

Ce fut une soirée qui préfigure le retour à la vie normale et aux rencontres.

A bientôt,

Bernard Auriol, Maire de Sauvian