Montagnac - La municipalité a organisé le concours « Balcons et Jardins Fleuris »

CONCOURS BALCONS et JARDINS FLEURIS 2021

La municipalité a organisé le concours « Balcons et Jardins Fleuris » malgré le contexte de crise sanitaire.

Ce concours a pour objectif de récompenser les actions menées par les Montagnacoises et Montagnacois en faveur de l’embellissement et du fleurissement de leurs jardins ou balcons. Ce concours est placé sous le signe des fleurs, de l’environnement et du cadre de vie.

Le jury, composé cette année de 4 élus du conseil municipal, a établi le classement des participants selon les critères de sélection.

La remise officielle des prix a eu lieu ce vendredi 2 juillet à la Maison des Associations V. Diaz et les lauréats du concours sont :

1er Madame OBE Anita

2ème Madame NAVARO Michelle

3ème Madame BERDEGUER Sylvette

Cette année, nous avons choisi de mettre notre artisanat local à l’honneur en récompensant tous les participants d’une création originale. Aussi, nous remercions vivement Madame Véronique PLATA de l’Atelier « Au fil de la terre », pour ses créations (Atelier Modelage-Céramique, Rue Cassan).