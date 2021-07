Montpellier - Un centre de tests Covid 19 mis en service au sein de l'aéroport

Un centre de tests Covid 19 mis en service au sein de l’aéroport.

Déconfinement et retour de la mobilité : l’aéroport Montpellier-Méditerranée ouvre ce 2 juillet, avec Eurofins Biologie Médicale, un centre de tests Covid-19. Ce centre de dépistage doit permettre aux passagers de voyager sereinement, et est ouvert à l’ensemble des habitants du territoire.

En cette phase de déconfinement progressif et en ce début de haute saison touristique, l’aéroport Montpellier-Méditerranée se mobilise pour faciliter les déplacements. Dès ce vendredi 2 juillet le Hall 1 de l’aéroport accueille en effet un centre de tests Covid-19. Ce centre fonctionne en collaboration avec le laboratoire Eurofins Biologie Médicale. Ce nouveau dispositif vient compléter les protocoles sanitaires déjà mis en place à l’aéroport. Si ce centre de dépistage accueille principalement les passagers, français et étrangers, personnels de l’aéroport et salariés de la plateforme aéroportuaire, il est ouvert à tous : aux habitants des communes riveraines (à commencer par Mauguio, Pérols, Lattes et Montpellier) comme au-delà. Un dispositif souhaité par l’aéroport Montpellier-Méditerranée afin de lutter efficacement contre le virus et permettre le retour rapide de l’activité économique du territoire. Ce centre permet de réaliser un test RT-PCR ou un test antigénique. Pour les Français, la carte vitale est requise en sus d’une pièce d’identité, la prestation étant pour l’heure prise en charge par l’assurance maladie. En ce tout début de mois, et ce jusqu’au 07 juillet, même gratuité pour les étrangers, qui doivent quant à eux présenter leur seule pièce d’identité. Le centre est aménagé dans l’aérogare (dans le Hall 1 côté Départs). Très facile d’accès, il fonctionne 7 jours sur 7 et bénéficie d’une large amplitude horaire : tous les jours du lundi au dimanche (y compris les jours fériés) de 7h00 à 15h00 (à l’exception du samedi où le centre fonctionne de 6h00 à 10h00 et de 16h00 à 20h00). Ces horaires seront susceptibles d’évoluer en fonction des programmes de vols.

Le centre, qui fonctionnera au moins jusqu’au 31 août, est accessible avec ou sans rendez-vous. L’éventuelle prise de rendez-vous sera possible via le site web d’Eurofins ou celui de Doctolib à partir du 5 juillet pour les tests PCR. Pour un test antigénique le temps d’attente du résultat est de 30 minutes (en cas de forte affluence ce délai pourra atteindre 45 minutes). Pour un test PCR, ce délai est de 24 heures. Géré par le laboratoire Eurofins Biologie Médicale, présent aux côtés des patients et des professionnels de santé tout au long de la chaîne de soins, le centre de dépistage de l’aéroport accompagne chaque visiteur individuellement et propose des tests à la pointe de l’innovation. « La sécurité des personnes, salariés et passagers, est une priorité absolue à l’aéroport, commente Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l’aéroport Montpellier Méditerranée. En tant qu’acteur majeur du territoire, il était aussi nécessaire pour l’aéroport de proposer ce service à l’ensemble des habitants du territoire. La crise sanitaire sans précédent que nous traversons nous a amenés à réfléchir à de nouvelles solutions pour préserver la santé de chacun et permettre une reprise de l’activité du territoire à travers les mobilités ».