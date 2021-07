Occitanie - Vendredi 2 juillet : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 452 hospitalisations en cours ce soir (-40) dont 50 en réanimation et soins critiques (-8), et à ce jour 4593 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars 2020 (+2 en 3 jours).

Ce bulletin renouvelle l’appel à la vaccination face à un variant delta qui circule davantage dans notre région, avec des cas confirmés dans plusieurs territoires désormais. C’est dès maintenant qu’il faut jouer la sécurité et se mobiliser pour se faire vacciner, comme déjà 64% de la population de plus de 18 ans, 72% des personnes âgées de 50 à 64 ans et 90,5% des plus de 65 ans. Mobilisons nos proches pour éviter qu’une nouvelle vague épidémique ne vienne gâcher la période estivale.