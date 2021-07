Occitanie - Recycl'Occ Textile : le nouveau cluster régional pour l'économie textile

Recycl'Occ Textile : le nouveau cluster régional pour l'économie textile

A l'occasion des Rencontres Recyclage et valorisation des matériaux organisée le 1er juillet par la Région Occitanie, le nouveau cluster régional pour l'économie textile circulaire Recycl'Occ Textile a été lancé.

Les acteurs du textile se mobilisent

En 2019, face à ce contexte difficile, les acteurs de la filière TLC (Textile - Linge de Maison - Chaussure) ont décidé de s'unir. Un groupe de travail est constitué réunissant les têtes de réseaux de l'inclusion dans l'emploi (UNEA, Chantier Ecole Occitanie, fédération des acteurs de la solidarité Occitanie, fédération des entreprises d'insertion Occitanie), des entreprises (Paul Boyé Industrie, Filature du Parc, Phyltex, Vertex) et l'école des Mines d'Alès.

Une étude-action a été engagée en janvier 2020 avec le soutien de la Région Occitanie, à hauteur de près de 20 500€, et de l'ADEME afin d'identifier les axes de consolidation du secteur et structurer un outil de coopération.

Le 25 novembre dernier les études menées approuvent l'intérêt de la création d'une structure de coopération régionale.

La Région Occitanie a par ailleurs apporté une aide de 10 000€ à la Fédération des entreprises d'insertion afin de commencer l'accompagnement du développement des activités identifiées qui seront ensuite portées par la future structure de coopération régionale des acteurs de la filière TLC

Naissance de Recycl'Occ Textile

L'association a été créée le16 avril 2021 par plus de 30 acteurs du secteur : 18 membres ont été élus au conseil d'administration pour conduire le développement du cluster sous la présidence de Mickael Marras, co-fondateur de JVS Textiles Perpignan.

Les objectifs principaux à atteindre sont les suivants :

- Identifier des activités connexes pouvant contribuer au développement des membres

- Accompagner les membres dans le développement de nouvelles activités

- Rechercher de nouveaux débouchés aux textiles usagés

- Récupérer les invendus des marques et les répartir entre les membres

- Soutenir le développement de nouvelles boutiques de vente dans les zones non couvertes

- Identifier de nouvelles solutions de vente

Leur mise en œuvre sera soutenue par les trois commissions constituées : Recyclage - Animation & compétences - Activités connexes & nouvelles solutions de vente.

Déjà plusieurs projets d'actions sont en cours de développement et à découvrir sur www.recyclocc-textile.fr

Une industrie du textile en transition

Considérée comme la deuxième industrie la plus polluante au monde avec une émission estimée à 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre chaque année, le secteur doit se réorienter. Une valorisation trop faible des « rejets » du secteur et des solutions de recyclage sous-développés constitue les limites à la pérennité de l'économie textile industrielle. Dans ce cadre, la loi anti-gaspillage qui interdit la destruction des invendus et incite désormais les metteurs en marché (producteurs, distributeurs, ...) à en faire don à des associations caritatives vient renforcer notre volonté d'agir.

« Nous devons soutenir et relancer le secteur du textile, qui est un des savoir-faire ancestraux de notre région. Je veux que ce secteur soit une priorité de ma stratégie de relocalisation. La Région a d'ailleurs signé, il a quelques semaines, un contrat avec les acteurs des filières textiles, laines et cuirs. L'ambition que nous avons à travers ce contrat est de valoriser les matières premières de l'Occitanie, de professionnaliser ces secteurs par la formation, de développer les filières de recyclage et à innover dans de nouvelles cultures. » a déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.