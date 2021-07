Béziers - Le programme de la Féria de Béziers et les cartels 2021 !

FERIA DE BÉZIERS 2021

Comme annoncé lors de la conférence de presse qui s'est déroulée cet après-midi au Théâtre Municipal, Féria de Béziers se déroulera du 11 au 15 août 2021.

Au programme : Arènes

Mercredi 11 août 2021

18h45 : Défilé de la Vierge

19h00 : Messe penas bandas et choeur

Jeudi 12 août 2021

18h00 : Corrida

22h00 : Spectacle équestre Compagnie Alexis Gruss

Vendredi 13 août 2021

18h00 : Corrida

22h00 : Spectacle équestre Compagnie Alexis Gruss

Samedi 14 août 2021

11h00 : Novillada piquée

18h00 : Corrida

22h00 : Spectacle équestre Compagnie Alexis Gruss

Dimanche 15 août 2021

11h00 : Novillada non piquée

18h00 : Corrida

22h00 : Concert des penas et bandas avec le Choeur des Hommes, clôture par Monsieur

le Maire, Toro de Fuego

Théâtre de Verdure du Plateau des Poètes

Mercredi 11 août 2021

22h30 : Spectacle

Compagnie La Nimeña & "Laura la Chiringa"

Jeudi 12 août 2021

22h30 : Spectacle

Compagnie Yurentz Bermudez

Vendredi 13 août 2021

22h30 : Spectacle

Compagnie Mathilde Anton

Samedi 14 août 2021

22h30 : Spectacle

Cie Flamenca Temperamento Andaluz & "La Rosa Negra"

Plaza Toros y Caballos (Place Emile Zola)

Jeudi 12 août 2021

12h00 : Inauguration

12h00 à 22h00 : Arène gonflable enfants "Happycionado"

13h00 : Cavaliers Andalous

18h00 : Toros piscine

21h30 : Tertulia

22h00 : Tienta pédagogique

Vendredi 13 août 2021

12h00 à 22h00 : Arènes gonflable enfants "Happycionado"

13h00 : Cavaliers Andalous

18h00 : Toros piscine

21h30 : Tertulia

22h00 : Tienta pédagogique

Samedi 14 août 2021

12h00 à 22h00 : Arènes gonflable enfants "Happycionado"

13h00 : Cavaliers Andalous

18h00 : Toros piscine

21h30 : Tertulia

22h00 : Jeux gardians

Dimanche 15 août 2021

13h00 : Cavaliers Andalous

18h00 : Toros piscine

21h30 : Tertulia

22h00 : Jeux gardians

Espace Fédération des Clubs Taurins de Béziers, Ecole Taurine de Béziers, Association

Esprit du Sud, Musée Taurin

Bar à tapas

Cercle Riquet

Jeudi 12 août 2021

13h00 : Ouverture

13h00 à 01h00 : Expositions, librairies, restaurant, bar à tapas

13h30 : Déjeuner musical avec La Lyre Biterroise

15h00 : Rencontre forum

15h45 : Présentation des cartels

16h00 : Lectures taurines

21h00 : Dîner spectacle avec Léna Vassiliu Quartet

23h00 : Animation musicale avec Los Harry's Pounchous

Vendredi 13 août 2021

13h00 : Ouverture

13h00 à 01h00 : Expositions, librairies, restaurant, bar à tapas

13h30 : Déjeuner musical avec Floréal Vaquerin et Hervé Fünstück

15h00 : Rencontre forum

15h45 : Présentation des cartels

16h00 : Lectures taurines

21h00 : Dîner spectacle avec Goosie Quintet

23h00 : Animation musicale avec Kompas Allegres

Samedi 14 août 2021

13h00 : Ouverture

13h00 à 01h00 : Expositions, librairies, restaurant, bar à tapas

13h30 : Déjeuner musical avec Myck Le Yondre et Laurent Bernadac

15h00 : Rencontre forum

15h45 : Présentation des cartels

16h00 : Lectures taurines

21h00 : Dîner spectacle avec Aline Algudo Chante Ella Fitzgerald

23h00 : Animation musicale avec Los Harry's Pounchous

Dimanche 15 août 2021

13h00 : Ouverture

13h00 à 01h00 : Expositions, librairies, restaurant, bar à tapas

13h30 : Déjeuner musical avec Nicolas Coustellier et Cathy Graczyk

15h00 : Rencontre forum

15h45 : Présentation des cartels

16h00 : Lectures taurines

21h00 : Dîner spectacle avec Via El Mundo & De Colores

23h00 : Animation musicale avec Kompas Allegres

Et aussi :

Animation musicale avec des penas et bandas

Hommage à Nimeno II et Julio Robles

Intronisations à la Confrérie Sant-Andiu de la Galinièro

Présentation de livres et dédicaces

Remise de médailles de la ville

Allées Paul Riquet

Jeudi 12 au dimanche 15 août 2021

L'Art Déboite

Invitée d'honneur : Sébastien Castella

Cloître Saint-Nazaire

Samedi 14 août 2021

22h00 : Spectacle "Minotaure, paroles de toreros"

Musée Taurin

Mercredi 11 au Dimanche 15 août 2021

Exposition :

L'art taurin des terres d'Oc

Avec Yves Duffour (Lupiac Gers), Bruno Eliot (Aimargues), Tom Garcia (Arles), Stéphane

Lopez (Nîmes), José Manrubia (Arles), Quentin Revilla (Béziers)

Samedi 14 août 2021

Remise du Tastavin d'Argent de l'Union Taurine Biterroise au triomphateur de la novillada

Plateau des Poètes

Jeudi 12 août 2021

08h30 : Course du Sud

Vendredi 13 août 2021

Concours de pétanque

A travers le centre ville

Mercredi 11 au dimanche 15 août 2021

Penas et bandas

Compagnie Alexis Gruss

Cavaliers Andalous