Béziers - Présentation des Cartels de la Féria de Béziers 2021

C'est en présence de Robert Ménard, de la famille Gruss, jeudi 1er juillet au théâtre Biterrois, que l'empressa des arènes de Béziers : Simon Casas, Sébastien Castella et Olivier Margé ont présenté l'importante partie taurine de la Feria de Béziers qui aura lieu du 11 au 15 aout.

Importante puisque le ruedo verra les taureaux durant quatre jours du 12 au 15 aout et c'est Simon Casas avec conviction et ferveur qui énonça le programme. Sébastien Castella - une première - tenait à évoquer sa retraite maintenant consacrée à la peinture et termina par « Je suis toujours torero, la corrida est ma vie, je reviendrai ». Olivier Margé tenait à exprimer sa fierté de travailler avec Casas et Castella et de voir dans les circonstaces actuelles dans les arènes de Béziers un tel cartel 2021.

JEUDI 12 AOUT

- 18h – Corrida mixte

- 2 Toros de Fermín Bohórquez pour Léa Vicens

- 4 Toros de Victoriano del Río pour Andrés Roca Rey et El Rafi

VENDREDI 13 AOÛT

- 18h – Corrida

- 6 Toros de Torrealta pour Daniel Luque, Emilio De Justo et Juan Leal

SAMEDI 14 AOÛT

- 11h – Novillada piquée du Tastevin d’argent

- 6 Novillos de Grand Badon (Cuillé) pour Carlos Olsina, Arturo Gilio et Christian Parejo

- 18h – Corrida

- 6 Toros de Margé pour El Fandi, Miguel Ángel Perera et Alberto Lopez Simon

DIMANCHE 15 AOÛT

- 11h – Novillada non piquée

- 18h – Corrida

- 6 Toros de Garcigrande pour Antonio Ferrera, José María Manzanares et Juan Ortega

R É S E R V A T I O N

- Abonnements : du 2 au 15 juillet - Corridas séparées : à partir du 19 juillet

- A partir du 2 juillet par téléphone au 04 67 76 13 45 du lundi au vendredi 9h30-13h / 15h-18h30

- Sur Internet www.arenes-beziers.com

- A partir du 19 juillet : ouverture des guichets du lundi au vendredi 9h30-13h / 15h-18h30

Christian PAREJO et Carlos OLSINA de Béziers sont au cartel de la novillda piquée du SAMEDI 14 AOUT face à 2 Novillos de Grand Badon (Cuillé). Trophée : "le tastevin d'argent" décerné par l'UTB...