Béziers - Paul Loubet, lauréat de la 4ème édition du Prix Occitanie-Médicis

Prix Occitanie-Médicis : Paul Loubet, lauréat de la 4ème édition du Prix Occitanie-Médicis

Pour la quatrième année consécutive, la Région Occitanie organise le Prix Occitanie-Médicis visant à promouvoir les talents émergents et régionaux de l'art contemporain sur la scène internationale. A l'issue du jury de présélection qui s'est déroulé le 9 juin dernier, Paul Loubet, peintre illustrateur originaire de Béziers, a été élu lauréat de cette édition.

Afin de développer le rayonnement à l'international des artistes émergents de son territoire, la Région Occitanie a créé en partenariat avec la prestigieuse Académie de France à Rome-Villa Médicis, le prix Occitanie-Médicis. Depuis 2018, ce prix d'exception attire une centaine d'artistes plasticiens et visuels, désireux de profiter de l'opportunité unique d'une résidence au sein d'un lieu emblématique de la création artistique.

Les membres du jury ont retenu Paul Loubet comme lauréat de cette quatrième édition. Il bénéficiera d'un accueil gracieux en atelier-logement d'une durée de 3 mois au sein de la Villa Médicis, ainsi que d'une bourse d'un montant de 10 500 €. A la suite de son séjour, la Région lui permettra également de mettre en avant son travail à l'occasion d'une exposition dans un haut lieu artistique du territoire, et le cas échéant, d'une publication de catalogue.

Originaire de Béziers, Paul Loubet est un peintre illustrateur passionné par les paysages urbains et dont le travail est un assemblage sans hiérarchie aucune de nombreuses références, à la fois classiques, populaires et sociétales, associé à une volonté de simplification des formes. Son projet de résidence à la Villa Médicis s'inscrit dans le cadre de ses recherches sur la cartographie et les systèmes de représentation en 2D, autour d'une œuvre mêlant plateau topographique et figurines en plomb semi abstraites et ayant pour point de départ les jeux vidéo de stratégie « Age of Empire » et « Civilization Sid Meier ». De par sa position géographique, son histoire, et son rayonnement, la Villa Médicis est le lieu idéal pour que l'artiste puisse développer son projet. Celui-ci posera un regard anachronique et absurde sur les visions fantasmées de l'histoire des civilisations et notamment sur l'histoire des civilisations antiques dont Rome est l'un des berceaux.

Malgré les difficultés liées au contexte sanitaire, 131 artistes ont candidaté au Prix Occitanie-Médicis afin de faire rayonner leur talent. A la suite d'une phase de présélections, 6 candidats ont présenté le 9 juin dernier leurs œuvres en visioconférence au jury composé de Juliette Didierjean, directrice de la culture, du patrimoine et des langues régionales de la Région Occitanie-Pyrénées Méditerranée, Sam Stourze, directeur de l'Académie de France à Rome, représenté par Arthur Godard, chargé de la programmation culturelle et de la production, Clément Nouet, directeur du Musée Régional Contemporain de Sérignan (MRAC), Marie Cozette, directrice du Centre Régional d'Art Contemporain de Sète (CRAC) , Sébastien Planas, directeur du Festival International du Livre d'Art et du Film de Perpignan (FILAF), Stanislas Colodiet, directeur du Centre International du Verre et Arts Plastiques de Marseille (CIRVA), Irène Aristizabal, commissaire en chef du BALTIC Centre for Contemporary Art de Newcastle et Mathilde Monnier, chorégraphe.

« Pour la quatrième année consécutive, le Prix Occitanie - Médicis a mobilisé de nombreux artistes régionaux de l'art contemporain, désireux de faire rayonner leur talent sur la scène nationale et internationale. Dans la période difficile que nous traversons collectivement, il est essentiel de promouvoir le travail de ces artistes qui contribuent au rayonnement culturel et artistique de notre territoire grâce aux liens solides que nous avons tissés avec la prestigieuse Académie de France à Rome-Villa Médicis », a déclaré Carole Delga présidente de la Région Occitanie-Pyrénées Méditerranée.

L'Académie de France à Rome - Villa Médicis

Créée en 1666 par Louis XIV, l'Académie de France à Rome - Villa Médicis est un établissement public national. Il a pour mission l'accueil d'artistes et de chercheurs pour leur permettre de poursuivre leurs travaux, études et recherches et acquérir un complément de formation. Elle est aujourd'hui impliquée dans tous les champs de la création artistique, de l'histoire et de la théorie des arts, ainsi que dans la restauration des œuvres d'art et des monuments.

