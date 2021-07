Frontignan - La Ville lance une collecte pour constituer des sac d'été à destinations des sans-abri.

Lundi 28 juin, à l’espace Muhammad-Yunus, la municipalité de Frontignan la Peyrade a fait don de tee-shirt pour l’association Le Refuge de la Gardiole, dans le cadre de leur campagne « sacs d’été » pour les plus démunis, en présence de Chantal Carrion, conseillère municipale déléguée aux solidarités et à la justice sociale et 1ère vice-présidente du CCAS.

Après une opération similaire durant l’hiver et la consitution de boites solidaires pour Noël, la Ville a donc lancé cette campagne d’été aux côtés de l’association à but humanitaire, Le Refuge de la Gardiole, lundi 28 juin, au sein de l’espace solidaire Muhammad-Yunus, alors que l’élue remettait des tee-shirts de la ville au président de l’assocaition Jérome Caubel.

La main est désormais laissée aux Frontignanais qui souhaitent participer à cette action solidaire et peuvent, jusqu’au 16 juillet, déposer à l’espace Muhammad-Yunus de quoi consituer les kits.

Ces derniers contiendront un tee-shirt, une casquette, des lunettes, des socquettes, une boisson ou une friandise et un petit mot ainsi qu’un antimoustique et bombe rafraichissante.

Ces kits seront remis aux plus démunis dès la fin de la collecte.

Espace solidaire Muhamad Yunus

7 Rue de la Raffinerie, 34110 Frontignan la Peyrade

Tél. : 04 67 74 32 11

Le refuge de la gardiole

L’association, à but humanitaire, a pour objet de développer la solidarité locale, par l’accompagnement des publics les plus fragilisés, notamment les personnes et les familles sans abris, par des aides alimentaires, vestimentaires et autres en fonction des besoins exprimés par les personnes.

Tél. : 06 60 05 93 52

refugegardiole@laposte.net

https://www.facebook.com/Lerefugedelagardiole