Montpellier - Création de l'Association : Collectif Ceinture Verte de Montpellier

Création de l’Association ‘Collectif CEINTURE VERTE de Montpellier’

Une nouvelle association, très environnementale, a vu le jour, le samedi 12 juin dernier. Elle est le fruit de la métamorphose du Collectif Ceinture Verte qui, depuis 2017, fédère activement différentes associations de l’aire montpelliéraine.

Réunies à Saint Jean de Védas, en Assemblée Générale Constitutive, ces associations et des personnes physiques, ont décidé en tant que Membres Fondateurs, et à l’unanimité, la création de la nouvelle association désignée COLLECTIF CEINTURE VERTE DE MONTPELLIER (CCVM en raccourci).

Elle regroupe des associations, des groupements et des personnes physiques ayant pour communauté de valeur la protection, la sauvegarde et la valorisation des espaces naturels et agricoles situés dans l’aire d’attraction de Montpellier.

Elle s’est fixé comme objectifs de :

Constituer un groupe de défense et d’expertise sur la promotion, la sauvegarde, et la mise en valeur de grands espaces de nature et de reconquête agroécologique au sein de la grande ville et ses environs,

Lutter pour une urbanisation raisonnée qui protège le cadre de vie, la faune et la flore,

Promouvoir auprès des élus les outils et financements pour investir dans la préservation des espaces ouverts, des terres agricoles, des paysages urbains et périurbains,

Développer la concertation citoyenne autour de la sanctuarisation des espaces ouverts au cœur de la métropole de Montpellier et de ses environs,

Promouvoir la production alimentaire de qualité en circuits courts,

Susciter une réflexion pluridisciplinaire autour des questions d’urbanisme, d’aménagement du territoire, d’écologie, de biodiversité, de cadre de vie, de santé...

Ce Collectif, déjà actif depuis quatre ans, a souhaité s’ancrer dans la durée et se donner les moyens de :

Conforter sa place parmi les associations locales influentes,

Gagner en crédibilité et moyens d’intervention, voire par des actions judiciaires si nécessaire,

Pouvoir utilement contribuer aux concertations et réflexions sur les projets ayant une incidence significative,

Rester un interlocuteur et une force de proposition, riche des compétences et de la connaissance du territoire de ses membres et de leurs réseaux .

Au total 15 associations, et cinq personnes à titre individuel, ont formé le groupe des Membres Fondateurs de l’association CCVM, auxquels se joindront bientôt d’autres membres associatifs…

D’ores et déjà de nombreux dossiers, sous le feu de l’actualité, focalisent son attention :

qu’il s’agisse de projets d’extension urbaine (ZACs à vocation d’habitation, d’autres à vocation commerciale comme les projets Oxylane, la ZAC logistique de la Lauze-Est, …),

ou bien de grands programmes d’infrastructure visant à prolonger l’ère du tout-voiture, comme le Contournement Ouest, le LIEN, la DEM, …, stimulant l’étalement urbain, la consommation d’espace et d’énergie, ainsi que les déplacements routiers sur de plus longues distances,

et le soutien aux projets agroécologiques (PAENs, AFAa, Agriparcs, agriculture et jardinage en ville, …), qui contribuent à la résilience alimentaire de notre territoire.

_____________________________

Juin 2021, Liste des associations Membres Fondateurs du

COLLECTIF CEINTURE VERTE DE MONTPELLIER :

Nature & Progrès 34

Non au Béton

SOS-Lez Environnement

Mosson Coulée Verte

Nous voulons des Coquelicots Montpellier

Action pour le Climat 34 (Alternatiba)

Juvignac Urbanisme Environnement

Saint Jean Environnement

Collectif Grisettes Vertes

Paysages de France 34

Grabels en Transition

Préserver l’Aiguelongue

CastelnauVert

Réseau InPACT Occitanie, Marchés Paysans 34

Eau Secours 34

Pour plus d’information :

https://ccvm.jimdosite.com

https://www.facebook.com/CeintureVerteMontpellier/

Contact : collectif.ceinture.verte@gmail.com