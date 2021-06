Marseillan - La Fête de la mer et des littoraux du 8 au 11 juillet !

Fête de la mer et des littoraux

Marseillan participe à la troisième édition de la Fête de la mer et des littoraux qui se déroule du 08 au 11 juillet 2021.

La Fête de la Mer et des Littoraux est un évènement national dont l’objectif est de donner « l’envie de mer » aux citoyens par la découverte, la protection et la valorisation de notre patrimoine marin et littoral. Durant ces journées, chaque organisme en lien avec la mer ou les littoraux est invité à intégrer un évènement à la programmation nationale de la Fête.

En tant que commune du littoral, la ville de Marseillan proposera les animations suivantes :

Jeudi 08 juillet 2021 entre 09h00 et 13h00 : ateliers de sulpture sur sable (Plage d’Honneur côté Marina Bay / Marseillan-plage).

Jeudi 08 juillet 2021 à partir de 17h00 : nettoyage citoyen de la plage (Plage d’Honneur côté Marina Bay / Marseillan-plage).

Dimanche 11 juillet à partir de 21h15 : projection du film documentaire Océans (Plage des Dunes côté Cap Horn) introduit par les bénévoles de l’antenne Hérault

Pour plus d’informations : https://fetedelameretdeslittoraux.fr/