Frontignan - Les Musc'halles : Tous les jeudis en juillet/août

Musc’Halles, ça démarre ce jeudi !

Dans le cadre de Festiv’été Muscat 2021

Bien que les mesures sanitaires empêchent d’organiser, cette année encore, le Festival du Muscat, Ville, office de tourisme, vignerons, restaurateurs et commerçants s’adaptent et mettent le nectar de Frontignan à l’honneur tout l’été (juillet-août). En plus des balades gourmandes dans les domaines viticoles, le muscat se découvre aussi autour des Tables du Muscat, de savoureuses recettes muscatées proposées dans les restaurants, d’Un chef dans les vignes, qui propose un menu d’exception, cuisiné et servi au cœur d’un domaine du vignoble, ou encore sur le parvis des halles municipales avec Les Musc’halles, initiation gratuite à la dégustation orchestrée par un œnologue épicurien, tous les jeudis.

Les Musc’halles

Tous les jeudis en juillet/août

Lors de votre marché du jeudi, profitez d'une initiation à la dégustation orchestrée par Didier Duquenoy, œnologue épicurien.

À travers des ateliers de speedtasting et de dégustations, vous découvrirez les subtilités des vins de Frontignan et repartirez avec des idées d'alliances mets-vins qui vous permettront d’animer vos repas en famille ou entre amis.

Ateliers gratuits, sur inscription. 1 verre sérigraphié Festiv’été Muscat offert par participation à l’atelier, ou achat d’une bouteille auprès des producteurs partenaires, sur place ou au caveau.

De 10h à 13h. 5 Ateliers gratuit d’1/2h, 10h-10h45-11h30-12h15-13h, parvis des Halles.

Renseignements et inscriptions (obligatoires) sur le site de l’office de tourisme : www.frontignan-tourisme.com

La parole de l’élue

« La Ville associée à l’Office de Tourisme et au syndicat du cru est mobilisée aux côtés des viticulteurs et des artisans du goût. Ensemble, nous travaillons à développer l’image de Frontignan comme « destination saveurs ». Malgré un contexte sanitaire contraint depuis plus d’un an, nos producteurs, nos cavistes et restaurateurs créent un véritable cercle vertueux avec de nouvelles activités proposées tout au long de l’été. Elles permettent de profiter du savoir-faire et du savoir-être de chacun. En attendant de nous retrouver pour une très grande fête en 2022, dès maintenant, en cœur de ville sur le marché, dans les domaines ou au restaurant, devenons tous des ambassadeurs du Muscat et des vins de Frontignan ! »

Kelvine Gouvernayre, conseillère communautaire, conseillère municipale déléguée au tourisme et à la promotion des produits locaux et du Muscat