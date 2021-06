Occitanie - Mardi 29 juin 2021 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 492 hospitalisations en cours ce soir (-30) dont 58 en réanimation et soins critiques (-7), et à ce jour 4591 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars 2020 (+5 en 4 jours).

Ce bulletin porte aussi à nouveau un appel à la vaccination face à un variant delta qui circule davantage dans notre région comme partout en France et dans le monde. Pour passer un été sans souci, c’est vraiment le moment pour tous de se faire vacciner, comme déjà 63,4% de la population de plus de 18 ans, 71% des personnes âgées de 50 à 64 ans et 90,2% des plus de 65 ans. Ces indicateurs confirment un engagement qui doit s’amplifier sans attendre. #TousVaccinés #TousProtégés.

VIRUS VARIANT DELTA Le bon moment pour se faire vacciner,

c’est vraiment maintenant ! Les indicateurs épidémiologiques et hospitaliers sont encourageants mais la part des mutations évocatrices du variant delta augmente pour atteindre désormais 20% des cas au plan national, selon les derniers chiffres du Ministère de la santé. Ce variant est plus contagieux. Il peut aussi être à l’origine de cas graves, à l’exemple des deux décès à déplorer récemment dans le Gers.

Face à la circulation de ce variant, la riposte s’organise de façon ciblée, rapide et massive.

Dès suspicion de cas groupés de variant delta, tous les acteurs sont rapidement mobilisés en faveur du dépistage et de la vaccination, comme c’est le cas actuellement dans le Gers.

ralentir au maximum la diffusion du virus, dépister et vacciner davantage. Les actions de contact-tracing sont immédiatement déployées à la fois pour identifier les personnes contact d’une personne porteuse du virus, mais aussi pour rechercher celles qui auraient pu être contaminées au même endroit et au même moment. Sans attendre l’accélération de la circulation de ce variant, c’est dès maintenant qu’il faut réagir : les vaccins sont efficaces et ils sont disponibles pour tous ceux qui souhaitent se protéger. Les dispositifs de vaccination sont accessibles à tous et le parcours complet de vaccination peut être réalisé en 3 semaines.

Pour passer un été sans souci, c’est vraiment le moment de se faire vacciner.