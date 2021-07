Montagnac - La 15ème édition de l'opération annuelle dite « Nature Propre » le 4 juillet !

Communiqué du Syndicat des Chasseurs et Propriétaires

La Nature, c’est l’affaire de tous !

Conscient que nous avons un territoire magnifique aux multiples paysages des bords de l’Hérault aux hautes garrigues et pinèdes en passant par les coteaux plantés de vignes qui font la renommée de Montagnac, le Syndicat des Chasseurs et Propriétaires et la Ville de Montagnac vous invitent à la 15ème édition de l'opération annuelle dite « Nature Propre » qui aura lieu ce Dimanche 4 juillet de 8h00 à 11h30.

RDV à 8h00 pour l'accueil café sur le terre-plein à côté de l'aire de camping-car (sortie de Montagnac direction Mèze, prendre route de la Présidente, RD 5 E11)

Voir localisation jointe: https://www.google.com/.../data=!4m14!1m7!3m6...

Fin prévue pour 11h00 suivie de la traditionnelle photo, des remerciements et du verre de l'amitié.

Comme la nature est l'affaire de tous, bien entendu toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

(Photos de l’ « Opération Nature Propre » de 2020)