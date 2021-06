France - Renfe-SNCF en Coopération lance « MakeitRail Photo Contest », le premier concours photo à Grande Vit

Renfe-SNCF en Coopération mise sur la promotion du talent à bord des trains en tant qu’espace singulier de créativité et lance « #MAKEITRAIL PHOTO CONTEST » - le premier concours photo à 300 km/h à bord d’un train à Grande Vitesse entre l’Espagne et la France, où, en compagnie des photographes de prestige Manuel Charlón et Aurélie Amiot, les meilleurs clichés instantanés seront capturés en illustrant les différents moments du voyage, pour mettre en avant les valeurs de développement durable, de dynamisme, de sécurité, de technologie et de confort .

Le concours, qui s’inscrit dans le cadre du 25e anniversaire de la coopération ferroviaire entre Renfe et SNCF et de l’Année Européenne du Rail, est divisé en trois phases :

Appel à candidats – du 29 juin au 21 juillet

Les participants pourront télécharger leurs photos du 29 juin au 21 juillet sur le site Web créé à cet effet : www.makeitrailphotocontest.com. Un jury retiendra les 18 photos finalistes et 2 photos supplémentaires seront choisies par un système de vote des Internautes. Les noms des 20 finalistes – 10 de l’équipe de l’Espagne et 10 de l’équipe de la France – qui monteront à bord du train #MAKEITRAIL PHOTO CONTEST à destination de Paris seront dévoilés le 28 juillet.

Le voyage expérientiel – le 30 septembre

Les 20 finalistes partiront le 30 septembre de Barcelone à destination de Paris en compagnie des photographes et des mentors Aurélie Amiot et Manuel Charlón et Phil González, maître de cérémonie – Fondateur de la communauté Igers d’Instagram. A bord du train Renfe-SNCF en Coopération, un espace de formation, créatif et disruptif verra le jour à 300 km/h et les participants devront créer leur photo finale en 22.800 secondes.

Évènement à Paris

Une fois arrivés à Paris, dans le cadre d’un évènement spécial, le jury se réunira et rendra publique sa décision, en décernant les prix pour les trois meilleurs photos prises durant le voyage dans trois catégories :

Eco-responsabilité ;

Technologie ;

Grand Prix Renfe-SNCF en Coopération.

Renfe-SNCF en Coopération mise sur le talent, en cette année si chère à la compagnie – qui fête ses 25 ans de coopération ferroviaire entre Renfe et SNCF – l’évènement s’inscrivant également dans le cadre de l’Année européenne du Rail.

Renfe-SNCF en Coopération travaille à une reprise touristique la plus éco-responsable possible, où le train permet d’encourager un retour à la mobilité. MAKEITRAIL, dans un espace expérientiel et inspirateur comme celui que le train nous propose, démontrera au travers de la photographie que le voyage est une des plus importantes sources d’inspiration et que le train est assurément créateur de lien entre la France et l’Espagne.

#MakeitRail Photo Contest est un projet organisé par Renfe-SNCF en Coopération avec la collaboration de Leica, Accor, Turisme de Barcelona et Office de Tourisme et des Congrès de Paris

Le voyage en train Grande Vitesse est la manière la plus écologique de voyager sur des longues distances.

Choisir le train comme moyen de transport est la meilleure façon de s’engager vis-à-vis de l’environnement. Prendre le train revient à générer jusqu’à 50 fois moins d’émissions de CO2 par rapport à la voiture et jusqu’à 80 fois moins que l’avion*.

Renfe – SNCF en Coopération

Les deux grands opérateurs ferroviaires de la Grande Vitesse ont noué une alliance voilà 25 ans, dans le cadre d’une collaboration, en apportant leur expertise et leur savoir-faire au service du voyageur international, pour relier l’Espagne et la France via 10 fréquences quotidiennes qui desservent plus de 19 destinations.

Chaque entreprise a apporté à ce projet des trains Grande Vitesse (modèle TGV Inoui et AVE ) et a collaboré dans l’élaboration d’une stratégie conjointe de marketing, de commercialisation et de production d’une offre en commun.

Pour matérialiser ce projet, il a fallu, en outre, coordonner les aspects techniques de trois gestionnaires d’infrastructures (Adif, RFF et TP Ferro).

* Mentions légales :

« le train émet jusqu’à 50 fois moins de CO2e que la voiture* ».

*Le calcul se base sur l’émission de CO2e d’une voiture partagée (taux d’occupation moyen de 2,2 passagers) issue de la Base Carbone de l’ADEME, soit 88g de CO2e/km/voyageur, divisée par l’émission de CO2e moyenne des trains à grande vitesse (TGV, Lyria, OUIGO) issue des consommations d’énergie sur la base de l'année 2019 soit 1,73g de CO2e/km/voyageur. (Source : Réseau de transport d’électricités (Rte), 2019) et fréquentations de 2019).

« Le train émet 80 fois moins de CO2e que l’avion* »

*Le calcul se base sur l’émission de CO2e de l’avion issue de la Base Carbone de l’ADEME (Avion - voyageurs - 101-220 sièges, trajets de <500 km, 500-1000 km et court courrier sans trainée), soit 141g de CO2e /km/voyageur, divisée par l’émission de CO2e moyenne des trains à grande vitesse (TGV, Lyria, OUIGO) issue des consommations d’énergie sur la base de l'année 2019 soit 1,73g de CO2e/km/voyageur (Source : Réseau de transport d’électricités (Rte), 2019) et fréquentations de 2019).