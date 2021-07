Mèze - La Chambre d'agriculture en session au Taurus

La Chambre d’agriculture en session au Taurus

Henry Fricou est allé accueillir les élus de la Chambre d’agriculture de l’Hérault réunis en session au Taurus, autour de leur président départemental Jérôme Despey. L’occasion pour le maire de souligner « le dynamisme de l’agriculture mézoise, entre nos vignerons et nos jardiniers de la lagune. Les uns comme les autres font partie intégrante de notre vie locale et marquent l’identité du territoire. Ils représentent une part importante de notre économie. Nous sommes très fiers et très heureux de les compter parmi nous. »

Après ce mot de bienvenue, les élus de la Chambre d’agriculture ont travaillé sur les problèmes actuels et ont notamment évoqué l’épisode de gel qui a frappé les viticulteurs il y a quelques semaines.