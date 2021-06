Béziers - démantèlement d'un trafic de stupéfiants alimentant les 2 centres pénitentiaires de l'Hérault

Démantèlement par le commissariat de Béziers d'un trafic de stupéfiants alimentant les 2 centres pénitentiaires de l'Hérault

A l’occasion d’un enquête ouverte en fin d’année 2020 pour des faits de vol de véhicules et d’accessoires les enquêteurs du commissariat de Béziers constataient que certains des mis en cause participaient à un trafic de stupéfiants qui alimentaient notamment les établissements pénitentiaires de BEZIERS et VILLENEUVE LES MAGUELONES.

5 personnes étaient interpellées le 23 juin 2021 et placées en garde à vue. Elles reconnaissaient leur participation à un trafic de stupéfiants de plusieurs centaines de grammes de cannabis sur quelques mois et elles étaient toutes déférées devant le parquet de Béziers le 25 juin pour être jugées immédiatement dans le cadre d'une CRPC (comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité).

Trois jeunes femmes, sans aucun antécédent judiciaire, ont accepté la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis proposée par le parquet.

Deux hommes, actuellement détenus dans le cadre d'autres procédures, ont accepté les peines de 6 mois d'emprisonnement pour l’un et 12 mois d’emprisonnement pour l'autre, avec mandat de dépôt pour les deux.