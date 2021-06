Haute-Garonne - Photographie : les Lauréats du Grand Prix Photo de l'ETPA 2021

Le Grand Prix Photographie de l’ETPA s’est déroulé le 24 juin dernier. Le travail des étudiants en 3e année à l’ETPA a été confronté aux regards des professionnels qui ont attribués un Grand Prix, un Prix Spécial du jury et 4 mentions aux lauréats de la promo 2021.

La consécration

Le 1er prix (Grand Prix), décerné chaque année au projet le plus abouti réalisé par les étudiants de Troisième Année d’Approfondissement Photographique de l’ETPA, a été attribué par un jury de professionnels de renom, qui évalue les compétences techniques, artistiques et la créativité des différents dossiers. L’intégralité des travaux effectués dans le cadre de cette année a fait, à cette même occasion,

l’objet d’une exposition, où parents et professionnels de la photographie ont été invités à découvrir le talent de chaque étudiant.

Pour les étudiants, ce jury représente la concrétisation de 3 années d’études et une mise en lumière de leur travail. Parallèlement, un 2e prix et des mentions spéciales du jury ont été également attribués en fonction des « coup de cœur ».

Cette année, le jury, composé de Jane-Evelyn Atwood, Alain de Baudus, Yannick Labrousse, Gilles Favier, Pascal Clément, Laetitia Guillemin, Patricia Morvan, Tao Douay, Ludovic Careme ont attribué les différents Prix :

Le Grand Prix : à Maëva Benaiche pour sa série MAGMA

Le Prix Spécial du jury à Marie Huguenin pour sa série GUEULES D'ARBRES

Les Mentions

Flavie Bessaguet Pour sa série AIR STUDIO

Alexandre Rougé-Thomas Pour sa série CLUB KID

Victor Tionnais Pour sa série EMMAÜS

Lara Sangline Pour sa série DÉMASQUÉES

L’ETPA : l'école de la photographie

École pionnière de la photographie, l’ETPA a vu naître un grand nombre de photographes de renom. Fondée à Toulouse en 1974, elle devient non seulement un lieu d’études où l’on enseigne la pratique et les techniques photographiques mais également elle est un lieu de réflexion élargie au champ culturel de l’art en général.

Corine Fransen, Directrice Pédagogique de l’ETPA affirme : « A l’ETPA la passion est le point de départ et la pugnacité le maître mot. La rigueur et la nécessité de s’exprimer prévalent sur le reste. L’étudiant s’ouvre alors au foisonnement des recherches, va fouiller au fond de lui tout en prenant appui sur ses propres références artistiques et culturelles, qui en font un être artistique singulier. (…) Grandir, affirmer ses choix s’épanouir, définir son art et se définir soi-même. Voilà ce à quoi tendent les étudiants à leur entrée à l’ETPA et ce qu’ils parviennent à accomplir au fil des ans. Ils réalisent alors que le talent s’exprime par le travail et la persévérance ».