Béziers - Le BMC Béziers s'illustre au GP des Mutuelles de France à Sisteron !

Le BMC Béziers s’illustre au GP des Mutuelles de France à Sisteron

Samedi 26 juin était le début de la course cycliste Nationale « Le Grand Prix des Mutuelles de France » à Sisteron (04). Le BMC Béziers alignait 8 coureurs sur cette épreuve.

Beaucoup de belles équipes au départ comme AG2R Citroën, GMC 38, AVC Aix, VC Hyérois etc...

Au programme de ce samedi matin : une étape de 90 kilomètres marquée par de nombreux prix de la montagne comme le Col des Sagnes (1200m) ou encore le col de Sarrault (pour ne citer qu’eux).

Partie à une allure rapide, le début de course fut marqué par de nombreuses chutes et de nombreuses crevaisons, l’ensemble de l’équipe passe au travers des ennuis et se lance dans les premiers mètres d’ascension.

Philippe Gibert sera distancé dans la première ascension, dans la deuxième c’est au tour de Steeve Touboul, Elder Colln et Alexandre Diaz de faire les frais des grosses accélérations de l’équipe AG2R.

À l’entame des routes vallonnées qui nous ramènent au Poët (05) pour l’arrivée, c’est quatre de nos coureurs qui vont se disputer la victoire aux côtés de 40 autres coureurs.

Classement 1ère Etape :

1.Joris CHAUSSINAND Joris – AGR Citroën

2. Yoann THERISOD – La Motte Servoliex Cyclisme à 18sec

3. Baptiste LACROIX – AGR Citroën m.t

20. Nathan MULLER – BMC Béziers m.t

23. Victor LEROY - BMC Béziers m.t

27. Florian GAILLARD - BMC Béziers m.t

47. Gabriel GASCA - BMC Béziers à 6min54

50. Elder COLLN - BMC Béziers m.t

57. Steeve TOUBOUL - BMC Béziers m.t

58. Alexandre DIAZ - BMC Béziers m.t

112. Philippe Gibert - BMC Béziers à 17min10

135. Classées

Samedi après-midi, un contre la montre de 12,2 kilomètres relativement plat était au programme de la deuxième étape. Pas de vrais spécialistes de la discipline, nos Biterrois ont réussi à sortir leur épingle du jeu.

Classement 2ème Etape :

1. Joris CHAUSSINAND Joris – AGR Citroën 12,2 km en 15’45,22

2. Baptiste LACROIX – AGR Citroën à 31sec

3. Seraphin REYER – GMC38 à 32sec

23. Victor LEROY – BMC Béziers à 1min16

24. Philippe GIBERT – BMC Béziers à 1min20

31. Florian GAILLARD – BMC Béziers à 1min36

34. Alexandre DIAZ – BMC Béziers à 1min40

54. Elder COLLN – BMC Béziers à 2min04

59. Gabriel GASCA – BMC Béziers à 2min08

81. Steeve TOUBOUL – BMC Béziers à 2min35

108. Nathan MULLER à 3min18

Dimanche 27 juin 2021, une dernière étape, longue de 122 kilomètres, partant de Laragne pour 3 grandes boucles et 6 Grand Prix de la montagne relativement roulants, pour finir à Upaix avec une arrivée de 2 kilomètres avec de forts pourcentages.

Dès le premier tour Philippe Gibert abandonne, Alexandre Diaz quant à lui avait décidé de dynamiter la course en multipliant les attaques, sans succès pour lui, il rata la bonne de la journée qui file avec 12 coureurs de toutes les grandes équipes sauf la Team AG2R Citroën piégée à l’arrière avec le peloton qui comptera jusqu’à 2 minutes de retard.

À 50 kilomètres de l’arrivée, le BMC Béziers s’associe avec l’équipe de Chambéry et mettra plus de 20 kilomètres avant de ramener les fuyards dans le rang. Gabriel Gasca auteur d’un bel effort pour l’équipe, abandonnera une fois son travail effectué.

À 30 kilomètres de l’arrivée, c’est encore un peloton groupé avec 6 coureurs de Béziers, qui avance vers les 3 dernières difficultés.

Dans l’avant dernier Grand Prix de la montagne, Alexandre Diaz et Elder Colln lâchent prise à 10 kilomètres de l‘arrivée sous les attaques du maillot jaune.

Dans la dernière ascension de la course, la plus difficile, avec des passages à plus de 15%, c’est Nathan Muller qui fera forte impression en finissant à la 7ème place. Victor Leroy ira au bout de lui-même et confirmera sa forme actuelle en finissant 13ème, Florian Gaillard 25ème, Steeve Touboul 29ème, Elder Cölln 51ème et Alexandre Diaz 72ème.

Un bon bilan collectif qui confirme le statut de l’équipe du BMC Béziers sur ces courses de haut niveau.

Classement Général Final :