Pour cette séance estivale, les élus de Castelnau-le-Lez ont préparé l’été et anticipé la prochaine rentrée. Sans oublier l’avancée des grands projets du mandat.

Vers la requalification urbaine de l’avenue de l’Europe

L’arrivée de la 2ème ligne de tramway en décembre 2006 a permis d’aménager l’avenue de l’Europe, ex- RN 113. 15 ans plus tard, les modes de circulation ont largement évolué. Dans cette optique, la nouvelle équipe municipale a engagé début 2021 une étude urbaine pour requalifier cet axe, depuis le rond-point Charles de Gaulle jusqu’à la limite communale avec le Crès.

Objectif : freiner la densification urbaine, aménager plus d’espaces verts, et repenser la circulation autour des mobilités douces. Les grands principes de cette étude sont l’instauration de sols perméables, plus écologiques ou encore la création de parcs urbains. Les élus ont validé les principes de requalification suggérés par l’étude.

Un compte administratif 2020 exceptionnel

Le compte administratif présente les résultats d’une année de gestion. Le résultat a été présenté et validé par le Conseil municipal. L’exercice 2020 demeure atypique du fait de la crise sanitaire.

En 2020, les dépenses de fonctionnement ont baissé d’1,35% (-0,28 M€), ce qui est impossible sur un exercice « normal » alors même que la crise sanitaire a engendré des dépenses supplémentaires en produits d’hygiène, masques… A contrario, les recettes de fonctionnement ont augmenté de 2,4% (0, 89 M€), bien que les recettes liées aux activités tarifées (culturelles, sportives périscolaires…) soient en nette diminution.

Les dépenses d’équipement sont en augmentation en 2020, avec 6,9 M€ investis. La Ville a pu ainsi mener plusieurs procédures de marchés publics pendant le confinement, comme les travaux d’extension de l’école des Petits Princes et la maîtrise d’œuvre du 4ème groupe scolaire. L’épargne, les subventions et le Fonds de compensation de la TVA (0,76 M€) ont permis de financer ces dépenses, aboutissant à un excédent de financement à reporter sur l’exercice suivant de 0,9 M€.

Pacte de gouvernance avec Montpellier Méditerranée Métropole (3M)

La loi prévoit la possibilité d’adopter un pacte de gouvernance entre communes et Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI). Ce mécanisme a pour but d'associer les élus municipaux au fonctionnement de l’intercommunalité, ici Montpellier Méditerranée Métropole (3M). Il définit les rôles de chacun. Le Conseil de métropole a décidé de l’élaboration d’un tel pacte, à l’unanimité. Les 31 communes de la Métropole ont apporté leurs contributions autour de 3 thématiques :

- les valeurs, projets et dynamiques qui portent la coopération métropolitaine

- l’association des communes au processus de décision intercommunale et aux instances métropolitaines

- les conditions d’exercice des compétences transférées dans un souci de proximité et d’expression de l’intérêt métropolitain.

Les propositions issues des questionnaires ont été débattues puis soumises à l’avis de la Conférence des maires du 15 avril dernier. Les élus de Castelnau-le-Lez ont émis un avis favorable à ce pacte de gouvernance.

Projet Vectrap

Castelnau-le-Lez a été retenue pour participer au projet « VECTRAP ». Celui-ci vise à freiner la propagation du moustique-tigre sur le territoire. À compter de cette année et pour une durée de 3 ans (2021-2023), un projet expérimental de lutte par piégeage sera en place.

L’installation de pièges aura lieu du 5 au 9 juillet. Au cours de cette période, les agents de l’Entente interdépartementale pour la démoustication (EID Méditerranée) viendront à la rencontre des Castelnauviens. Une notice d’information sera fournie. Les pièges seront retirés à la fin des 3 mois d’évaluation, la dernière semaine de septembre.

Carte scolaire

Pour adapter les équipements scolaires à l’arrivée de nouveaux habitants dans notre commune, la Ville a obtenu de l’Éducation nationale la création de deux classes supplémentaires : une classe de l’école maternelle Vert Parc et une classe de l’école élémentaire Saint-Exupéry.

Par ailleurs, deux classes de grande section de l’école Saint-Exupéry vont être transférées à l’école des Petits Princes.

Convention de partenariat avec le FRAC

La Ville de Castelnau-le-Lez souhaite développer les pratiques culturelles et faciliter l’accès à l’art contemporain. Pour ce faire, la commune a signé un programme en partenariat avec le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) Occitanie Montpellier.

La Ville souhaite organiser chaque année au Kiasma, une exposition de la collection du FRAC. Castelnau-le-Lez pourra également accueillir une résidence d’artiste. La convention cadre est de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.

Changement de tarification dans les cantines

La Direction de l’éducation travaille à la mise en place, à compter de la prochaine rentrée, d’un tarif minoré destiné aux familles monoparentales. Cette minoration s’appliquera à la restauration scolaire et à l’accueil de loisirs.

Elle permettra aux familles monoparentales de bénéficier d’un tarif plus avantageux, en adéquation avec la situation familiale.