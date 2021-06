Occitanie - Cinéma en Plein Air

CINE PLEIN AIR

Du 1er juillet au 30 septembre 2021

30 dates en Région Occitanie

En partenariat avec le Département Haute-Garonne et la RégionOccitanie, l'association Film Recherche et Développement Durable

(FReDD) propose 30 dates de séances de cinéma enplein air - gratuites - sur plusieurs communes occitanes. Une occasion idéale pour allier culture, moment convivial et mise en valeur de notre patrimoine.



Déroulement des soirées :

21h : table ronde et rencontre

22h : projection du film

Les premières dates :



Le reste du programme est disponible ici :

https://fr.calameo.com/read/004718407279ee3c493a1