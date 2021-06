Saint Girons - 9ème Concours international de violon : Marie Cantagrill

Malgré les incertitudes jusqu'à il y a peu de temps, et malgré les contraintes diverses, le 9ème Concours international de Violon "Marie Cantagrill" est maintenu ! Il aura lieu du 7 au 12 juillet, Salle Max Linder, à St-Girons en Couserans, avec 47 candidats, ce qui représente un nombre moins important qu'en 2019, en raison des difficultés (dues à la crise sanitaire) , pour les candidats venant de l'étranger, de se déplacer.

Pour le maintien du lien musical et culturel entre les jeunes violonistes et avec le public, pour la formation des jeunes instrumentistes, pour la musique classique et contemporaine, il était important de ne pas laisser une année de plus "ensevelir" l'excellence, la beauté, l'enthousiasme et la joie de l'art !

C'est le jeune Trio Helios qui ouvrira le concours avec un concert, le mercredi 7 juillet à 20h30 Ils interprèteront un programme de choix :

Haydn, Lili Boulanger , Ravel ! A noter que Camille Fonteneau est une ancienne lauréate du concours!

Les épreuves des 5 catégories débuteront le vendredi matin avec les plus jeunes, après tirage au sort du passage de chacun, et se poursuivront avec les candidats de la catégorie Excellence jusqu'au dimanche après-midi, devant un jury de professionnels de la musique. Les épreuves sont toutes publiques et à entrée libre, et le public pourra, comme d'habitude, voter, dans chaque catégorie, pour le candidat qui l'aura le plus touché, le plus ému; un Prix public sera décerné en plus des Prix du jury.

La remise des prix pour les plus jeunes aura lieu le vendredi après-midi et pour les candidats de l'excellence le dimanche soir.

Parallèllement aux épreuves, à partir du vendredi après-midi, se tiendra l'exposition-Rencontre de lutherie-archèterie dans le salon d'honneur de la Mairie de St Girons.

Une belle manifestation maintenue envers et contre tout !

Renseignements : musiqueetpartageencouserans@hotmail.fr / 06 83 58 49 08