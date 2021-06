Sète - Les enfants de l'école Agnès Varda initiés à la mosaïque

Les enfants de l’école Agnès Varda initiés à la mosaïque

L’ensemble des écoliers de l’école maternelle Agnès-Varda ont participé à la création d’une fresque située dans la cour de l’établissement. Mardi 15 juin, les enfants ont assisté aux dernières finitions de cette œuvre qui aura nécessité plus de 54 heures de travail, avec l’artiste Carole Boubli. Une fresque que Corinne Azaïs, ajointe à l’éducation, est venue découvrir jeudi 24 juin.

Pour cette réalisation interdisciplinaire, effectuée dans le cadre de la Convention de généralisation de l’éducation artistique et culturelle (CGEAC), les enfants des six classes ont puisé leurs inspirations dans les paysages de la lagune de Thau. Ainsi, la mosaïque est constituée de coquillages, de bois flottés et de galets ramassés par les écoliers lors de sorties extrascolaires au bord de l’étang..

Si la dimension artistique de ce projet a permis aux enfants de se familiariser avec l’art sous toutes ses formes, la dimension écologique est bel et bien présente à travers l’hommage à la biodiversité de la lagune de Thau.