Portiragnes - Le "Festival CanalissimÔ" : un évènement phare devenu incontournable

La ville de Portiragnes organise la 12ème édition du "Festival CanalissimÔ", l'évènement phare devenu incontournable de la programmation culturelle de début de saison.

En s'appuyant sur un comité de pilotage toujours plus motivé, cette manifestation unique de par l'implantation de ses spectacles sur le site de l'écluse de Portiragnes, sur les berges du canal du Midi, en cœur de ville ou à la plage, se tiendra du jeudi 1 au dimanche 4 juillet 2021.

Après une année blanche, le comité de pilotage du festival CanalissimÔ est heureux de vous présenter le programme de sa 12ème édition. Après une année de travail assidu, ses membres sont fiers de pouvoir vous inviter, après la levée du couvre-feu et de l’allègement des conditions sanitaires, à assister à 11 magnifiques spectacles.

En effet, 4 concerts sur la désormais célèbre scène de l’écluse, 3 groupes de rue et 4 spectacles d’art de rue, dont 2 pour le jeune public, vont redonner le sourire à ceux qui se désespèrent de pouvoir enfin profiter des festivités.

Des restaurateurs et associations proposent des solutions pour la restauration dans un contexte particulier qui ne nous permettra pas cette année les habituelles grandes tablées du soir à l’écluse. Nous les remercions pour leur aide tout comme nous remercions tous les bénévoles et couturières qui nous aident à l’organisation du festival et la mise en fête des rues et places de la commune. Et pour que la fête soit parfaitement réussie, la commune de Portiragnes qui organise ce festival a souhaité que tous les spectacles soient accessibles gratuitement !

Le thème retenu cette année est "le voyage" et c’est ainsi que le comité vous invite à partir à la découverte du monde à travers les concerts de musique caraïbéenne, celtique, gipsy et sud-américaine. 35 photos sur le thème du voyage seront exposées dans les rues du village qui seront habillées de milliers de fanions cousus pendant l’hiver par de courageuses couturières. Cette exposition vous fera aussi voir du pays.

Alors n’attendez plus, feuilletez les pages de notre programme et suivez-nous pour un merveilleux voyage au pays de CanalissimÔ 2021 !

HISTORIQUE du festival :

2009 - Création du festival par la ville coordonné par Philippe Calas adjoint au Maire.

2010 - Dénomination CanalissimÔ.

2011 - Création du comité de pilotage composé d'élu, de président d'associations, de particuliers et de l'Office de Tourisme.

2018 : La 10ème édition du Festival.

2019 : Les 10 ans du Festival.

Depuis ses débuts : assistance technique des services festivités, des services techniques municipaux et de la Police municipale.

Financement par la commune de PORTIRAGNES avec l'aide du Conseil Régional Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, le Conseil Départemental de l'Hérault et la Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée.

Plus de 100 spectacles gratuits et 27 000 spectateurs en 11 éditions.

INFOS PRATIQUES :

Du jeudi 1 au dimanche 4 juillet 2021.

Ecluses, rue et place du village, plage.

Gratuit et ouvert à tous.

Pour le stationnement : parking écluses, parking des écoles, parking Nouvel Hôtel de ville et

tout le long de l'avenue de l'Egalité, parking Espace Azalaïs.

Site internet : www.canalissimo.fr / Facebook CanalissimÔ Portiragnes.

Présentation officielle du festival le samedi 29 mai 2021 à 11h30 – parvis de l’Hôtel de ville.

Pour tous renseignements sur l'évènement contacter le Bureau d'Information Touristique de

Portiragnes plage par téléphone au 04.67.90.92.51 ou par mail : portiragnesplage@capdagde.com.