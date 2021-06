Hérault - État des ressources en eau : maintien en vigilance du département

ÉTAT DES RESSOURCES EN EAU

Alerte sur la partie héraultaise du Vidourle et les affluents de l’Orb et maintien en vigilance du reste du département

Le début du mois de juin a vu s’installer des conditions climatiques très chaudes et sèches, mettant fin à un mois de mai frais mais qui restait insuffisamment pluvieux. Ce printemps plutôt sec renforce donc le déficit hydrologique du département sur la période septembre à juin.

Les nappes d’eaux souterraines, plutôt stables en mai avec des niveaux normaux à bas pour la période, retrouvent une tendance à la baisse pour 70% des aquifères suivis.

Les débits des cours d’eau, qui avaient globalement bénéficié des pluies de mai, retrouvent des niveaux d’étiage marquant une tendance sèche, notamment les affluents de l’Orb (Jaur, Mare et Vernazobre) et le bassin versant du Vidourle.

Du fait de la forte hausse des températures, il est constaté une augmentation sensible des prélèvements domestiques et agricoles engagée avant l’été et le début de la pleine saison touristique.

Compte tenu de ce constat, et conformément à la proposition du comité sécheresse1, les premières restrictions d’usage de niveau alerte sont mises en place sur la partie héraultaise du Vidourle et les affluents de l’Orb (la Mare, le Jaur et le Vernazobres). Le reste du département est maintenu en vigilance.

Le prochain point de situation aura lieu début juillet.

1ères restrictions sur les affluents de l'Orb et sur le Vidourle