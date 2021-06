Sète - Programmation au "Roquerols" pour les 100 ans de Brassens

PROGRAMMATION LE ROQUEROLS – Brassens a 100 ans

28 et 29 juin / Centenaire San Antonio

De 10h à 23h

CONFÉRENCES : INCLUS DANS L’ACCES JOURNEE

CONCERT DU 28 JUIN : 20h30 JACQUES IBANES 12€ / TARIF RÉDUIT 9€

CONCERT DU 29 JUIN : 20h30 YVES UZUREAU 19 € / TARIF RÉDUIT 16€

Évènement autour des 100 ans de Frédéric Dard avec des rencontres, tables rondes, lectures croisées (San Antonio-Brassens), conférences et concerts : Yves Uzureau (Le copain d’abord) et Jacques Ibanès (Quand nous serons ancêtres).

30 juin / Philo pour les enfants

10h30 (7/9 ans) et 14h30 (10/12 ans)

TARIF UNIQUE 6€

Jeunesse

Ateliers Philo pour enfants autour des chansons de Georges Brassens

Matin : La cane de Jeanne pour philosopher sur la cause animale

Après-midi : Histoire de faussaire pour philosopher sur le paraître et la vérité.

1 juillet / Brassens Social Club : Michel Avallone

20h30

6€ / TARIF RÉDUIT 3€

Musique

Le Sétois Michel Avallone agrémente son spectacle “l'éternel Estivant” pour célébrer l’anniversaire de tonton Georges.

2 juillet / Heureux qui comme eux lisent !

20h30

19€ / TARIF RÉDUIT 16€

Théâtre

Denis Lavant, Moni Grego et Yves Ferry seront sur scène pour une lecture-spectacle de poèmes, chansons, et textes de tous horizons qui ont construit la mythologie de Brassens (Aragon, Brel, Vian, Villon…). Avec la projection d'un film de Claude Gaignaire, dans lequel des élèves-acteurs de l'Atelier Théâtre de la Cie de la Mer, nous invitent à entretenir la passion des mots et de nos libertés, si chères à Georges Brassens.

3 juillet / Sur les traces de Brassens

2 représentations 11h et 17h30

TARIF UNIQUE 12€

Jeune public

Pour fêter Brassens, Mr Ribouldingue et son guitariste s’élanceront à vélo depuis Cherbourg jusqu’à Sète sur les traces du chanteur poète. A chaque étape de ces 1200 km, ils se produiront dans une ville différente pour terminer leur voyage le 3 juillet dans le port de Sète.

4 juillet / Salvador Juan, Barbara et Brassens

CONFÉRENCES : INCLUS DANS L’ ACCÈS JOURNÉE

CONCERT : 12€ / TARIF RÉDUIT 9€

10h30 Conférence

Causerie de Salvador Juan autour des transgressions sociales dans la poésie chantée de Brassens.

18h Table ronde autour de Barbara et Brassens avec Martine Bousquet et Bernard Wagnon. Animation Bernard Lonjon

20h30 Concert de Martin e Bousquet "Barbara chante Brassens"

6 et 7 juillet / 400 ans Jean de la Fontaine

20h30

12€ / TARIF RÉDUIT 9€

Musique

2 événements autour des 400 ans de Jean de La Fontaine dont ses fables étaient le livre de chevet de Brassens.

6 juillet : Spectacle Ineffable La Fontaine. Les Fables mises en musique et dessinées par Ivan Toulouse et Anne Gouraud.

7 juillet : La Fontaine et Brassens, chansons, contes, fables par L’Amandier de Philippe Borie

8 juillet / Worldwide Festival - Pat Kalla & Le Super Mojo

19h30

15€ / TARIF RÉDUIT 12 €

Musique

Dans le cadre de l’appel à projet du centenaire Brassens, le festival Worldwide propose une création originale avec Pat Kalla & le Super Mojo pour des reprises de Brassens bien chaloupées. Dj surprise.

10 juillet / Brassens Avocat

20h30

15€ / TARIF RÉDUIT 12 €

Théâtre

Le trio se charge de nous faire entrer dans l’univers de Brassens par une porte particulière. Sans en avoir le titre, Brassens était en réalité un avocat !

Pendant une heure trente, les chansons et le son des guitares (Arthur Le Forestier et Bruno Guglielmi) se mêlent à l’éloquence de Didier Leick. C’est drôle et émouvant, profond et joyeux, plein de tendresse et d’acidité.

11 juillet / Causerie de Jean Brunelin autour de la Cabane à Lolo chère à Brassens.

10h30

INCLUS DANS L’ACCÈS JOURNÉE

Conférences

Accompagné d’une projection de film sur la Cabane de Lolo.

15 juillet / Brassens Social Club : Les Trois Oncles

20h30

6€ / TARIF RÉDUIT 3€

Musique

Ce trio passionné livre le savoureux répertoire de Brassens avec générosité et humour.

16 juillet / Joël Favreau : Salut Brassens

20h30

15€ / TARIF RÉDUIT 12€

Musique

Rencontre-dédicace et Concert de Joel Favreau, le dernier guitariste de Brassens : Salut Brassens

17 juillet / Cargo Gorille : Guido (Acid Arab)

19h30

6€ / TARIF RÉDUIT 3€

Musique

Guido, moitié d’Acid Arab, viendra nous livrer un djset unique emprunt de sa fascination pour Pierre Vassiliu qui a fait naître 2 compilations géniales sur le label Born Bad.

18 juillet / 3 HOMMES DANS UN SALON

10h30

6€ / TARIF RÉDUIT 3€

Conférence / Film / Musique

17h30: projection du film: "Trois hommes sur la photo" de Sandrine Dumarais, suivie d'une table ronde avec la réalisatrice et François-René Cristiani, l'instigateur de cette rencontre unique entre Brel, Brassens et Ferré. Animation Bernard Lonjon

20h30: concert de Jacques Ibanès et Jonathan Bastianelli "La grande rencontre"

21 juillet / Bonbon Vodou + "Heureux qui comme Ulysse" (280 choristes chantent Brassens et le voyage)

20h30

TARIF 6 euros / TR: 3 euros

Musique

Bonbon Vodou joue d’instruments glanés au gré des voyages, mais aussi d’un boxon hétéroclite d’objets quotidiens. Le duo façonne une chanson dépaysée et imprévisible, détournée par l’Afrique et la Réunion, les 2 pieds dans 20 pays. Embarquement immédiat, en compagnie des 280 choristes de la Semaine Chantante "Heureux qui comme Ulysse" qui viendront en première partie chanter le voyage au pays de Brassens. Une soirée exceptionnelle donc où des centaines de voix se mêleront pour vous transporter en chansons.

22 juillet / Kid Francescoli + Guest

20h30

TARIF 19 euros / TR: 16 Euros

Musique

Kid Francescoli a surtout trouvé l’inspiration et l’atmosphère principale de sa musique en embrassant pleinement les merveilles qu’offre la corniche de Marseille: le soleil, la mer, l’amour apaisé. Sonorités chaudes, latines, tout en gardant un côté mélancolique qui lui est cher.

23 juillet / L'AUVERGNAT CHANTE BRASSENS

MUSTANG, The Doug, IRAKA et RROBIN

20h30

Tarif 12 euros / TR: 9 euros

Musique

La Coopérative de Mai s’invite humblement à la fête en publiant L’Auvergnat chante Brassens, un vinyle collector enregistré par Olivier Lude (Matthieu Chedid, Vanessa Paradis, Yodelice, Indochine…) dans les conditions du live avec la fine fleur des artistes d’ici, une relecture jeune, libre et audacieuse de quelques grandes chansons de Brassens.

24 juillet / Concert de fin de stage de percussion du Monde CRI antenne de Mèze

19h

INCLUS DANS L’ ACCÈS JOURNÉE

25 juillet / Loïc Robinot & Renaud Nattiez

10h30 et 17h30

INCLUS DANS L’ ACCÈS JOURNÉE

27 juillet / Michel Onfray

20h30

Tarif 15 euros / TR: 12 euros

Conférence

Causerie au coin du Phare avec Michel Onfray autour de Brassens libertaire et des libertés. Animation Bernard Lonjon.

28 juillet / Bonnie Banane + Guest

20h30

Tarif 15 euros / TR: 9 euros

Musique

29 juillet / Brassens Social Club : “Brassens au Féminin”

17h30 : Matin causerie Paul Ghézi: Brassens et les femmes

INCLUS DANS L’ACCÈS JOURNÉE

20h30 : “Brassens au Féminin” Coralie Argel

Tarif 6 euros / TR: 3 euros

Musique

30 juillet / Fiest'A Sète : Emile Omar I Tropical Discoteq +Warm Up : Brassens, échos du monde

19h - 00h

Musique

6 août / Conjunto Jaleo + Guest

20h30

Tarif 12 euros / TR: 9 euros

Musique

Le Conjunto Jaléo est constitué de musiciens d'horizons différents, partageant tous la même passion pour cette nébuleuse festive qu'est la musique latino-américaine version Brassens.

14 août / Brassen's not Dead + Guest

20h30

Tarif 12 euros / TR: 9 euros

Musique

Les BRASSEN’S NOT DEAD ont décidé de faire revivre la mémoire de Georges Brassens, le célèbre poète soi-disant disparu en 1981.

Ils reprennent ses chansons en gardant l’humour et l’esprit contestataire de ses textes, en y apportant toute leur énergie Rock.