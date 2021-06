Mèze - Ecosite : visite dans les nouveaux locaux d'Entech

Ecosite : visite dans les nouveaux locaux d’Entech

Le programme de réhabilitation de l’Ecosite de Mèze porté par Sète agglopôle Méditerranée avance à grand pas.

Le 22 juin, François Commeinhes, président de SAM, Henry Fricou, maire de Mèze, vice président de SAM délégué aux grands travaux et Jean-Guy Majourel, vice-président de SAM délégué au développement économique ont rendu visite à la Société Entech (ingénierie conseil en eau potable, assainissement, irrigation…). L’entreprise, qui compte actuellement plus de 20 salariés, est l’une des première à s’être installée sur le site. Elle vient de bénéficier d’une extension de ses locaux. « Une véritable délivrance » pour Yves Copin, dirigeant d’Entech, qui ajoute, « Nos conditions de travails devenaient préoccupantes. Cela fait de très nombreuses années que nous attendions cette extension indispensable pour nous et, plus généralement, une reprise d’activités sur l’Ecosite. Sète agglopôle a été très réactive et à l’écoute de nos besoins. »

Après Entech, ce sera au tour de l’ARDAM (association de formation aux métiers de l’environnement) de retrouver un espace entièrement rénové et adapté dans l’enceinte de l’Ecosite.

L’entreprise mézoise Greensea, spécialisée dans la culture des microalgues et la transformation des algues en ingrédients innovants est actuellement installée à proximité de la Conque. Elle développera également son activité sur l’Ecosite aussitôt que l’agglo aura réalisé l’aménagement de ses nouveaux locaux.

Le président de Sète agglopôle Méditerranée s’est, quant à lui, réjoui de constater que, sous son impulsion, l’Ecosite reprenait vie. « Nous avons trouvé une pépinière d’entreprises totalement délabrée et en grande partie désertée par les acteurs économiques. Il faut que l’Ecosite de Mèze redevienne attractif et joue pleinement son rôle de moteur économique générateur d’emploi sur le territoire de Thau. Nous y mettons tous les moyens nécessaires. »