Montagnac - Ouverture des festivités de l'été tout en douceur…

Ouverture des festivités de l’été tout en douceur…

Samedi 19 juin, les élèves de l’École de Musique en Pays de Pézenas se sont produits sur le parvis de l’Église sous le regard bienveillant de leurs parents et professeurs. Un moment toujours aussi agréable…

L’une de ces élèves, Clara ,jeune talent à la voix douce et puissante à la fois, s’est essayée sur scène accompagnée de l ‘orchestre et c’est avec une intense émotion qu’elle a interprété deux magnifiques chansons : «Africa» de Rose Laurens et «Je suis malade» de Serge Lama.

Enfin, l’excellent orchestre « Bory’s » a su enthousiasmer un public peu nombreux, certes, mais tellement heureux de se retrouver autour d’un verre ou d’un repas chez nos brasseurs dans une ambiance musicale de chansons diverses et variées.

Initialement, la Fête de la Musique a été créée pour dévoiler les jeunes talents et rapprocher les personnes autour de la musique. C’était bel et bien le cas samedi dernier sur notre Esplanade des Platanes.