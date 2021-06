Hérault - Mardi 22 juin : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 567 hospitalisations en cours ce soir (-24) dont 78 en réanimation et soins critiques (-17), et à ce jour 4580 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars 2020 (+11 en 4 jours).

Ce bulletin précise aussi les enjeux liés à la forte progression actuelle du variant delta au plan international. Face à ce nouveau risque de contamination, l’appel à la vaccination est renforcé pour tous : il est impératif de vacciner dès à présent le plus de personnes possibles le plus vite possible. Les vaccins sont disponibles pour tous dans notre région. C’est maintenant que tout se joue. Dès cet été, il faut mettre toutes les chances de notre côté pour éviter la diffusion de ce variant et une nouvelle dégradation de la situation épidémique.

A ce jour en Occitanie, 1 personne sur 2 a reçu une première dose de vaccin (tous âges confondus). Au total, cela concerne 2,9 millions de personnes, soit dans notre région 61,4% de la population de plus de 18 ans, 70% des personnes âgées de 50 à 64 ans et 89,4% des plus de 65 ans.