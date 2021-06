Toulouse - L'entreprise MOZERR et ENVOI Insertion & Handicap engagés pour l'inclusion !

L’entreprise MOZERR et ENVOI Insertion & Handicap engagés pour l’inclusion !

Mr Christophe Mozerr, Président de l’entreprise MOZERR SIGNAL, et Mr Thierry Pajaud, Directeur Général d’ENVOI Insertion & Handicap, signent une convention pour soutenir le service d’inclusion numérique innovant Mobil’IT porté par ENVOI Insertion & Handicap. Mme Anissa Saidani , responsable de projets clauses sociales pour Toulouse Métropole Emploi, était présente, pour soutenir ce partenariat.

L’entreprise MOZERR SIGNAL, spécialisée dans le secteur du BTP et plus particulièrement dans la signalisation routière, a choisi de valoriser ses clauses sociales en s’engageant sur un projet de médiation numérique.

En soutenant ENVOI Insertion & Handicap, MOZERR SIGNAL

- favorise l’accès à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion

- contribue à lutter contre le chômage

- innove en valorisant ses clauses sociales sur un axe métier différent de celui de son entreprise

Qu’est-ce que le service Mobili’IT ?

Il s’agit d’un service de médiation numérique itinérant, destiné à lutter contre les inégalités numériques telles que l’accès aux outils informatiques et leur utilisation dans la vie quotidienne et professionnelle.

Mobil’IT se déplace au plus près des publics les plus isolés et vulnérables.

La particularité de Mobil’IT est qu’il favorise l’emploi de salariés en insertion pour mener la mission de médiateur numérique. Les salariés sont formés sur poste, et accompagnés dans le cadre de leur insertion socio-professionnelle sur toute la durée de leur contrat de travail, pour accéder à un emploi durable.

Ce partenariat va permettre à ENVOI Insertion & Handicap de favoriser l’emploi de personnes en difficulté sociale et d’acquérir le premier véhicule qui va se déplacer sur le département de la Haute-Garonne.

Agissons ensemble pour l’inclusion !