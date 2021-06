Mèze - Un Ginko Biloba pour la laïcité à l'école Jules Verne

Un Ginko Biloba pour la laïcité à l’école Jules Verne

Jeudi 17 juin s’est tenue la cérémonie citoyenne autour de l’arbre de la laïcité, « Le Ginko Biloba », à l’école Jules Verne. L’arbre avait été planté en décembre mais le rassemblement avait été reporté en raison de la météo.

Cet arbre, symbole de la longévité, symbolise l’engagement du Comité d’Action Laïque de Mèze (CALM) et de la Ville de Mèze pour la défense de la laïcité. Depuis plus de 10 ans, le CALM œuvre en faveur de la laïcité et de l’éducation pour tous, par tous, quels que soient les opinions et les engagements personnels, professionnels ou politiques.

Cette cérémonie a été marquée par la présence de Géraldine Bocquet, présidente du CALM, Bernard Charbonnier, adjoint à la solidarité, l’insertion et la petite enfance, directeur de l’école Jules Verne, Monique Demichel, conseillère déléguée à la laïcité et à la citoyenneté, les intervenants de l’Observatoire de la laïcité en Cœur d’Hérault (OLAÏC), les enseignantes des classes de CM1 et les élèves de CM1, qui ont bénéficié des interventions durant l’année.