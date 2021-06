Hérault - Conduire une voiture au collège, c'est faisable mais accompagnés par des pros de la prévention routière

[10 DE CONDUITE] Conduire une voiture au collège, c’est faisable mais accompagnés par des pros de la prévention routière

Les 11 et 12 juin, grâce à cette opération, les gendarmes de la brigade motorisée de Lunel ont permis aux élèves de 3e du Collège Roger CONTREPAS à Marsillargues d’établir un premier contact avec la conduite. Ainsi, en collaboration avec Groupama, ces derniers ont pu avoir la chance de réaliser leurs premiers pas comme conducteur.

Après une première étape de sensibilisation théorique sur le comportement et les pratiques à risque, des exercices théoriques ont été proposés et différents thèmes abordés comme les dangers de la drogue, de l’alcool, de la vitesse ou encore l’incivilité au volant et les connaissances en matière de code de la route

Les jeunes ont ensuite pris le volant avec un gendarme sur circuit sécurisé. Occasion donnée de passer en revue les vérifications à faire avant de démarrer et de se familiariser avec les manoeuvres essentielles (marche arrière, parking en épi...)

A l'issue de ces 2 journées, les 3 meilleurs candidats sur les épreuves théoriques et pratiques ont reçu un diplôme, alors que le gagnant a reçu un chèque de 150 euros à remettre dans une auto école dans le cadre de la conduite accompagnée.

Cette initiative a été grandement saluée par les personnels du collège qui tiennent à remercier tous les gendarmes impliqués dans cette opération pour leur gentillesse, leur disponibilité et leur patience vis à vis de leurs conducteurs en herbe!!