Sète - Inauguration de l'exposition consacrée à l'art aborigène au musée Paul Valéry

Inauguration de l’exposition consacrée à l’art aborigène au musée Paul Valéry

Le Musée Paul Valéry a inauguré le mercredi 9 juin son exposition d’été consacrée à l’art aborigène, en présence du maire de Sète François Commeinhes. Cette exposition, constituée à partir de la collection de Pierre Montagne, invite le spectateur à découvrir ces mouvements artistiques apparus au début des années 1970, dans la communauté aborigène de Papunya (250 km au nord d’Alice Springs).

En tout, 70 œuvres réalisées par 63 artistes ont été sélectionnées pour proposer un regard d’ensemble sur la peinture aborigène. Elles sont à découvrir du 10 juin au 26 septembre 2021.

Elles offrent un parcours à la fois riche et diversifié, et couvrent les régions qui abritent les communautés les plus actives dans le domaine de la peinture, depuis les grands espaces désertiques du centre de l’Australie jusqu’aux confins de la Terre d’Arnhem, au nord. Parmi les artistes présentés figurent des peintres, en grande majorité des femmes, qui ont atteint une grande notoriété internationale, telle Emily Kame Kngwarreye ou encore Kathleen Petyarre. De nombreuses œuvres sont consacrées à la représentation des paysages, qui occupaient dans la pensée cosmologique des Aborigènes une grande place spirituelle.