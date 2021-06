Hérault - Cafetiers, hôteliers, restaurateurs cherchent employés désespérément !

Cafetiers, hôteliers, restaurateurs cherchent employés désespérément : les acteurs économiques se mobilisent !

Après les diverses périodes de fermeture induites par la crise sanitaire, la réouverture des cafés, hôtels et restaurants a mis en exergue de façon marquée la problématique du recrutement de travailleurs saisonniers.

Pour apporter une réponse concrète à cette pénurie, la CCI Hérault, l’UMIH et le GNI, en lien avec les services de l’Etat, se sont rapprochés cette semaine es professionnels, afin de faciliter la transmission des offres et des besoins aux agences Pôle Emploi compétentes et assurer un suivi des dossiers de recrutement.

Un seul objectif partagé au travers de cette démarche : mettre en place, en partenariat avec Pôle Emploi, un véritable fichier permettant de mieux orienter les demandeurs d’emploi et mieux répondre aux attentes des professionnels du secteur.

Parallèlement, la CCI et les syndicats de branche travaillent ensemble sur l’accompagnement des dirigeants sur la gestion des ressources humaines dans la filière, notamment le management des équipes, l’organisation du temps de travail sans coupure et de roulements afin de rendre les offres les plus attractives possibles.