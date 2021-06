Les ateliers « connectez vos démarches » reprennent à la maison France services

Inaugurée le vendredi 28 mai dernier, en présence notamment d’Emmanuelle Darmon, sous-préfète de l’Hérault, du maire, Michel Arrouy, et de Nancy Subitani, conseillère municipale déléguée au numérique pour tous, la Maison France services accueille désormais les ateliers « connectez vos démarches ».

Après deux premières sessions les mercredis 9 et 16 juin, d’autres sont d’ores et déjà programmées les mercredis 23 et 30 juin ainsi que le mercredi 7 juillet.

Avec ses nouveaux partenaires - la CAF, la CARSAT, la MSA, la CPAM, l’ANTS, le pôle emploi, la Poste, la direction générale des finances publiques et le conciliateur de justice - la maison France services, animée par 3 agents d’accueil municipaux, propose désormais davantage d’offres aux habitant·e·s. Demander une carte grise, effectuer une demande de RSA, remplir sa déclaration de revenus pour les impôts sur internet... Vous avez besoin d'aide pour faire une démarche en ligne ? Un accompagnement au numérique vous simplifierait la vie ? Les agents municipaux vous accueillent et vous accompagnent pour toutes vos démarches administratives du quotidien au sein d'un guichet unique de services publics.

Pratique

Maison France services

Rue du député Lucien-Salette

04 67 18 50 64

* France.services@frontignan.fr

Horaires d’ouverture au public (uniquement sur rendez-vous) :